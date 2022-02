Tempo di offerte e super sconti sui biglietti aerei e sui treni veloci per tantissime destinazioni in Italia e nel Mondo. L’iniziativa parte da grosse e rinomate compagnie con sconti fino al 40%, disponibili sia per la classe economica che per quelle più elevate.

Le offerte del fine settimana partono da Italo e Ryanair. Ognuna di queste prevede condizioni e termini di scadenza differenti, con sconti applicabili solo per determinate date. Vediamo di seguito tutti i dettagli relativi e come approfittarne sui prossimi acquisti.

Voli low cost da 4,99 euro e treni a prezzi ridicoli con le super offerte del fine settimana

Italo in occasione di San Valentino lancia un imperdibile codice sconto valido fino a lunedì 14 febbraio. Fino al -40% su una vasta selezione di biglietti, utilizzabile sia in classe Smart che Prima. L’offerta è soggetta alla disponibilità dei posti, in tutto 700.000, ed è valida sui biglietti con data di viaggio a partire dal 18 febbraio. Come per le altre iniziative simili da parte della compagnia, il prezzo scontato è disponibile sulle tariffe Low Cost ed eXtra.

Il codice promozionale relativo è “LOVE”. Utilizzarlo è davvero semplice. Ci basterà andare sulla pagina principale di Italo ed inserire i dati di viaggio, quali partenza, destinazione e data. Dopo di che, clicchiamo su “Hai un codice promo?” ed inseriamo “LOVE” nel campo apposito.

Ryanair invece rivolge le offerte sui voli a tutti gli interessati a viaggiare nel mese di marzo. 15% di sconto su numerose tratte in partenza dagli aeroporti italiani. Fra questi, Milano Bergamo, Roma Ciampino e Fiumicino, Alghero, Ancona, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia, Napoli, e non solo. Tempo fino al 13 febbraio per approfittarne.

Qualche esempio

Voli low cost da 4,99 euro e treni con prezzi inimmaginabili. Per fare un esempio, grazie al codice sconto di Italo Treno è possibile prenotare la tratta Napoli Afragola-Roma Termini a partire da 9,40 euro. Normalmente lo stesso biglietto in tariffa Economy e classe Smart costerebbe almeno 19,90 euro. E ancora, da Torino Porta Nuova a Milano Centrale a partire da 7,40 euro, contro i 16,90 euro in Economy. Con la promo Ryanair, biglietti aerei di sola andata a partire da 4,99 euro, come la tratta Roma Ciampino-Londra Stansted o Milano Malpensa-Palermo.

