Non tutti sanno che una semplice disattenzione mentre preleviamo ad uno sportello potrebbe essere fatale per la nostra carta. Generalmente digitare il PIN errato per tre volte di seguito comporta il ritiro immediato della carta. Ma c’è anche un’altra circostanza che causa lo stesso problema. Per questo motivo suggeriamo di dare un occhio a questo errore che potrebbe rivelarsi fatale per la nostra carta.

Non solo truffe

Già dall’età di 14 anni molti istituti di credito consentono di disporre di un bancomat per effettuare prelievi di contanti. Un’azione che svolgiamo quotidianamente e che è diventata di routine. E proprio l’abitudine nel farlo può renderci distratti. Non ci stiamo riferendo alle truffe, tanto diffuse, per rubare il codice segreto di attivazione. C’è chi tenta di farlo spiandoci da dietro. I più scaltri manomettono l’ATM, lo sportello automatico, con dei dispositivi che registrano le digitazioni, impadronendosi così a nostra insaputa del PIN.

Occhio a questo errore così facile da commettere per cui il bancomat mangia la carta e come risolvere

Tuttavia il bancomat potrebbe inghiottire la nostra carta per nostra responsabilità. Immaginiamo di rispondere ad una telefonata mentre siamo davanti all’apparecchio di erogazione dei contanti. Oppure di salutare un conoscente e fermarci a scambiare due chiacchiere. Ebbene quando, dopo aver inserito il bancomat nell’apparecchio di erogazione del denaro, non effettuiamo alcuna digitazione per 30 secondi la carta viene automaticamente inghiottita.

Le soluzioni

Se siamo fortunati ed il tutto avviene durante l’orario di lavoro suggeriamo di entrare in banca e rivolgersi ad un addetto esponendo il problema. Nella migliore delle ipotesi si potrebbe immediatamente tornare in possesso della propria carta.

Se invece la banca è chiusa sarebbe auspicabile rimanere nei pressi dell’ATM e contattare il numero di assistenza clienti solitamente attivo 24 ore su 24. Riceveremo così le indicazioni da seguire sulla procedura più rapida per rientrare in possesso del nostro bancomat.

Al fine di scongiurare qualsiasi brutta sorpresa sarebbe bene controllare eventuali movimenti del conto nei giorni successivi. In questa maniera, qualora la nostra carta cada nelle mani sbagliate, potremmo intervenire prontamente a bloccarla.

Ricordiamo che gli istituti di credito sono solitamente assicurati e responsabili di eventuali prelievi illeciti da conti personali. Questo purché si seguano le procedure corrette per dimostrare la propria fede e le proprie ragioni.

Cerchiamo quindi di non distrarci mentre preleviamo il denaro, anche se è una operazione che compiamo quotidianamente, una piccola disattenzione potrebbe poi costarci cara.

