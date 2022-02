Tutta la comodità dei treni ad alta velocità e dei voli di ITA Airways ad un prezzo imbattibile. Febbraio apre le porte a nuovi sconti sulle soluzioni via treno e aereo, perfetti tanto per un weekend avventuroso che per una vacanza. Non solo date imminenti, è possibile prenotare anche viaggi per Pasqua e fino al 30 giugno.

Ad offrire queste imperdibili opportunità, come detto, sono le compagnie Italo e ITA Airways, rispettivamente ferroviaria e area. Tempo fino a lunedì 7 febbraio per approfittare dei 2 codici promozionali disponibili che riservano fino al 40% di sconto. Vediamo di seguito le condizioni delle offerte e come utilizzarle.

Le offerte dei singoli operatori

L’offerta sui treni Italo è valida in tariffa Low Cost e eXtra. Permette di viaggiare a prezzi bassi, come si trattasse di tariffe regionali, su tutte le tratte nazionali, a meno della disponibilità. Sono in tutto 800.000 i posti scontati, sia in formula Smart che in Prima. Precisiamo che, a differenza delle tariffe Economy e Flex, Low Cost e eXtra hanno politiche piuttosto strette su rimborsi e cambi.

ITA Airways offre il 30% di sconto per viaggiare in Italia ed Europa a partire dal 14 febbraio e fino al 30 giugno. Anche in questo caso, l’offerta scade lunedì 7 ed è valida su tutte le soluzioni ed in qualunque classe, esclusa Economy Light. Utilizzando il codice sconto è, perciò, possibile prenotare anche in Business Class, qualora volessimo saltare le file utilizzando i servizi prioritari.

Fino al 40% di sconto su treni Italo e voli ITA Airways utilizzando questi imperdibili codici promo in scadenza

Possiamo accedere allo sconto su treni Italo con il codice CANZONE. Utilizzarlo è davvero semplice. Ci basterà andare sulla pagina principale e inserire i dati di viaggio quali passeggeri, stazione di partenza e di arrivo e date. A questo punto, clicchiamo su “Hai un codice promo?”, inseriamo nel campo apposito il codice sopra indicato e ricerchiamo le soluzioni di interesse.

Per voli ITA Airways il codice promozionale invece è VALIGIA30, da inserire in fase di selezione del biglietto. Prima ancora di comunicare i dati dei passeggeri, nel riepilogo della soluzione di viaggio scelta, troveremo un apposito campo nel quale digitare il codice. Una volta fatto, potremo visualizzare il prezzo finale scontato.

