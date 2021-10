Se siamo a posto con le vaccinazioni, siamo sanissimi e in possesso del Green Pass, allora non ci resta che spiccare il volo e preparare le valigie. Grazie a tutta una serie di coincidenze favorevoli, le compagnie aeree offrono per i prossimi giorni delle offerte davvero clamorose. Fino a quando il rincaro del petrolio non influenzerà anche i biglietti, vale la pena approfittarne. Voli a partire da 12 euro per queste 3 meravigliose città europee che ci faranno innamorare. Se siamo pronti a partire, con bagagli e nessun problema di ferie, allacciamo le cinture e teniamo d’occhio queste incredibili offerte.

L’eterna capitale dell’aristocrazia europea

La compagnia irlandese Ryanair nella settimana che va dal 17 al 24 novembre, offre dei voli di solo andata a partire da 12 euro per Vienna. Dai maggiori scali italiani, sarà possibile decollare alla volta di questa meravigliosa città che mantiene immutato il fascino dell’impero asburgico. Prenotare da Internet non è difficile, andando direttamente sul sito Ryanair o su skyscanner.com. Portale, questo, davvero molto pratico e agile che propone agli utenti in tempo più che reale tutte le offerte delle compagnie aeree europee.

Magari ci siamo già stati, ma dato il prezzo del biglietto, soli 18 euro per quello di andata, Barcellona vale proprio il biglietto del viaggio. È sempre Ryanair a offrire biglietti limitati a meno di 20 euro l’uno immediatamente dopo il ponte di Ognissanti. Attenzione, però che l’offerta è limitata a soli 5 giorni: dal 4 all’ 8 novembre. Barcellona in questo periodo mantiene ancora un clima decisamente mite con i suoi 20/22° abbondanti durante il giorno. Ma non è difficile capitare anche in una settimana in cui la temperatura sia ancora più alta. Un vero e proprio piacere passeggiare lungo le ramblas e fare shopping negli enormi ed economici mercati cittadini.

La terza incomoda è una città bellissima

La terza città che vogliamo proporre è raggiungibile con i charter della compagnia Vueling Airlines. Qui la scelta temporale è decisamente più ampia. Sono infatti a disposizione alcune migliaia di biglietti dal giorno 8 al 24 novembre, con tariffe a partire da 64 euro.

Malaga è una meravigliosa città nel Sud della Spagna, meta turistica nella costa del Sol. Con le dovute proporzioni, sembra una Miami europea con nuovissimi grattacieli che si affacciano sul suo golfo. Vicini a palazzi antichi e arene della corrida. Famosa in tutta la Spagna per le sue spiagge dorate, ma anche per le fortezze e i castelli che la dominano. Malaga è una città che saprà stupirci con la sua arte, ma anche con la sua modernità, la voglia di vivere e la splendida cucina.

