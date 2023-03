Volare all’estero spendendo pochissimo si può: ecco le migliori offerte per andare dove vuoi

Non sai dove andare per le vacanze di Pasqua o un lungo weekend di primavera? Lasciati guidare da queste offerte volo più hotel.

L’avvicinarsi della primavera e delle relative vacanze prepara il terreno al prossimo viaggio da fare in famiglia, in coppia o con amici. Finalmente arriva il caldo e le giornate cominceranno ad allungarsi: insomma, tutto è pronto per pianificare le prossime ferie. A tal proposito, un altro aspetto che non può che invogliare ad un’eventuale partenza sono le offerte proposte da varie compagnie aeree e alcune strutture. Insomma, volare all’estero spendendo pochissimo si può: ecco le migliori offerte di cui approfittare subito!

Grecia, Spagna, Portogallo e tanto altro

Se non ami le lunghe traversate in aereo, per quanto il prezzo possa essere convincente, scegli una destinazione poco lontana da casa. Le alternative non mancano, a partire dalla calda Spagna, che offre vantaggiose opportunità sia sul fronte isole che sull’entroterra. Nel primo caso, spiccano per convenienza soprattutto Tenerife e Fuerteventura. Mentre Andalusia e Valencia sono le zone più quotate per l’interno. La regione andalusa è ricca di arte e storia che caratterizzano ognuna delle sue città principali: Siviglia, Cordoba, Granada e Malaga. Cosa aspetti ad approfittare degli sconti? Ad aprile è previsto un pacchetto volo più hotel con pernottamento 4 notti per due persone a soli 439 €.

Se invece stai cercando il giusto compromesso tra mare e città devi puntare tutto su Valencia. Le spiagge sabbiose sono baciate dal Mediterraneo, il clima è mite e la città è una sintesi perfetta in cui storia e modernità si incontrano. Vai a cercare le promozioni sui voli oppure affrettati ad acquistare un cofanetto Smartbox per due persone da 200 € per 2 notti più colazioni.

Volare all’estero spendendo pochissimo si può: ecco le migliori offerte da non perdere

Naturalmente, le Smartbox prevedono di base un gruppo eterogeneo di destinazioni, quindi il cofanetto citato può valere anche per altre mete europee. Tra queste, consigliatissima Lisbona: calda, colorata, accogliente e ricca di eventi artistici o sportivi per gli appassionati, soprattutto in primavera. Ma se hai voglia di anticipare le vacanze estive e dedicarti al più assoluto relax in spiaggia, vola verso Santorini. Non essendo ancora alta stagione, i prezzi di voli e hotel sono decisamente più contenuti, ma la meraviglia dell’isola rimane sempre la stessa.

Recentemente, anche Istanbul ha guadagnato un certo grado di popolarità. È considerata la porta tra Occidente e Oriente, ma non solo per la sua posizione geografica. La città è un mix di architettura europea e appunto orientale, come minareti, case ottomane e moschee, di queste, la più nota è la Moschea Blu. Ottimo il rapporto qualità prezzo soprattutto nella città vecchia, dove gli hotel fissano la quota minima di soggiorno giornaliero a poco più di 20 €.

Inoltre, se subisci il fascino orientale, un’alternativa potrebbe essere anche la Giordania, culla di storia e cultura. Alcuni tour operator propongono interessanti pacchetti che includono esperienze uniche, come ad esempio una notte nel deserto ad osservare le stelle.

Se poi l’obiettivo è quello di vedere più città possibili, puoi sempre optare per una crociera nel Mediterraneo. Le navi sono dotate di ogni comfort, dall’area wellness alla proposta culinaria: tutto quello che devi fare è goderti la vacanza.