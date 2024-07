Il mercoledì negli annali storici è il giorno che spesso ha visto la performance migliore al rialzo/ribasso della settimana. Sono questi giorni dove la distanza fra minimo e massimo sella seduta è superiore alla media giornaliera della settimana. Quale direzione prenderanno da oggi i mercati?

Il commento di Ebury sui mercati valutari

Nelle ultime settimane, l’avversione al rischio ha aumentato la domanda di valute rifugio come il franco svizzero e lo yen. Lo yen, in particolare, ha beneficiato di interventi diretti e della liquidazione delle posizioni di carry trade, penalizzando le valute delle materie prime e dei mercati emergenti. I mercati valutari non sono stati influenzati dalla decisione di Joe Biden di ritirarsi dalla corsa presidenziale e di sostenere Kamala Harris.

Durante i mesi estivi, i mercati valutari tendono a essere tranquilli e non ci sono dati rilevanti o riunioni delle Banche centrali previste per questa settimana. Oggi sarà pubblicato l’indice PMI delle attività delle imprese di luglio, seguito dai dati sul PIL del secondo trimestre degli Stati Uniti e dall’inflazione PCE.

La riunione della BCE della scorsa settimana non ha apportato modifiche ai tassi. Sono previsti due ulteriori tagli nel 2024, probabilmente a settembre e dicembre. Questa settimana l’attenzione sarà sui dati PMI di luglio.

Negli Stati Uniti, i recenti dati economici sono stati migliori del previsto, con una tendenza al rialzo delle richieste settimanali di disoccupazione. Le aspettative di politica monetaria della Fed prevedono un taglio dei tassi a settembre, con ulteriori tagli possibili entro fine anno. La retorica repubblicana a favore di una svalutazione del dollaro merita attenzione.

Per la sterlina, c’è una previsione del 50% di un taglio dei tassi alla riunione di agosto della Banca d’Inghilterra. I dati sull’inflazione sono stati superiori alle attese, ma le vendite al dettaglio di giugno sono state deludenti. Le rilevazioni PMI di questa settimana saranno cruciali per valutare la domanda interna.

Dove potrebbero essere dirette le azioni Campari?

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse in area 8,70 euro, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 8,384 e il massimo a 10,211. L’Alligator Indicator sui time frame giornalieroe settimanale è impostato al ribasso anche se si iniziano a intravedere delle divergenze rialziste di brevissimo. Vedremo nei prossimi giorni queste a cosa porteranno. La resistenza di lungo termine più importante al momento è 9,864, prezzo segnato durante la settimana del 10 giugno.

Come riportato da alcune riviste specializzate il consenso medio degli analisti è il seguente:

raccomandazione Accumulate con target a 10,05 euro, con una sottovalutazione stimata del 17% circa.

Quale direzione prenderanno da oggi i mercati? I livelli da monitorare nel breve termine

La seduta di contrattazione del giorno 23 luglio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.670

Eurostoxx Future

4.944

Ftse Mib Future

34.865

S&P500

5.555,7.

La giornata di ieri non ha ancora aggiunto alcuna variazione al quadro tecnico in corso. La tendenza settimanale continua a essere ribassista per tutti gli indici analizzati in questa sezione. Cosa potrebbe far ritornare la tendenza rialzista? Chiusure della settimana superiori a:

Dax Future

18.931

Eurostoxx Future

5.051

Ftse Mib Future

34.700.

S&P500

5.670.

La chiusura odierna potrebbe confermare o smentire la tendenza dei prezzi degli ultimi giorni.

