La top 5 dei segni zodiacali più vittimisti: ecco la classifica di chi dà sempre la colpa agli altri!

Ci siamo mai chiesti perché alcune persone non sanno prendersi le proprie responsabilità e danno sempre la colpa agli altri? Ebbene la risposta potrebbe arrivare dalle stelle e dalle costellazioni. Tra poche righe scopriremo infatti i 5 segni zodiacali che fanno del vittimismo la propria caratteristica principale.

Il dizionario Treccani definisce vittimismo l’inclinazione a considerarsi sempre colpiti, oppressi e perseguitati dagli altri o dalla sfortuna. Davvero un pessimo tratto del carattere che porta a una mancata assunzione di responsabilità e a poca serietà. E se ci stiamo chiedendo da dove derivi il vittimismo, la risposta potrebbero darcela data e segno di nascita. Stiamo infatti per scoprire la top 5 dei segni zodiacali più vittimisti. Una classifica in cui non mancano di certo le sorprese.

I Pesci vincono la medaglia d’oro del vittimismo

I nati sotto il segno dei Pesci non sono soltanto nella classifica dei segni più saccenti dello zodiaco. Si prendono la medaglia d’oro anche tra quelli più vittimisti. I Pesci sono convinti che nessuno li capisca e che tutto il Mondo ce l’abbia con loro. Discuterci è praticamente impossibile e vivono ogni critica costruttiva come un attacco diretto alla propria persona. In più hanno il brutto vizio di lamentarsi in ogni situazione. Meglio starne alla larga.

Vergine e Gemelli si dividono il podio

Medaglia d’argento e di bronzo di vittimismo rispettivamente per Vergine e Gemelli. I Vergine in realtà avrebbero un buon motivo per lamentarsi. Sono infatti tra i segni meno fortunati in assoluto e non vincono mai alla lotteria e al Gratta e Vinci. Il problema è che spesso tendono a esagerare e non sanno affrontare gli imprevisti. Appena qualcosa di programmato va storto partono le lamentale e le accuse ad amici e familiari.

Non è da meno il segno dei Gemelli, che riesce ad abbinare vittimismo e manipolazione. I Gemelli tendono spesso a ingigantire anche i guai più piccoli e insignificanti e a farne una tragedia. Il motivo? Provare ad attirare l’attenzione degli altri per poi sfruttarli per ottenere i loro scopi.

La top 5 dei segni zodiacali più vittimisti: ci sono anche Cancro e Toro

Subito ai piedi del podio nella classifica del vittimismo troviamo il Cancro e il Toro. Ed è una vera sorpresa. Il Cancro all’apparenza è uno dei segni più miti e pacifici. In realtà è uno dei più insicuri e dei meno capaci a gestire le situazioni impreviste. Quando ne arriva una i Cancro sono pronti a incolpare tutti, dal partner alle organizzazioni segrete mondiali.

L’altra sorpresa di questa top 5 è il segno del Toro. I Toro sono decisi per natura, coraggiosi e razionali. Ma è proprio la loro decisione e schematicità ad aprire le porte al vittimismo. Ogni deviazione dalla tabella di marcia prestabilita dal Toro è un complotto o un tentativo di attacco diretto. Anche se in realtà non lo è.