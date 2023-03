È uscita la classifica delle migliori spiagge al Mondo: riesci a indovinare qual è l’italiana più bella?

Se anche tu non vedi l’ora di prenotare la prossima vacanza al mare, lasciati ispirare dalla classifica delle spiagge più belle secondo il web.

Tra poco comincerà la primavera e infatti le prime giornate calde cominciano a farsi sentire, invogliando a farsi un giretto al mare. In effetti, la vacanza al mare non è un’esclusiva dell’estate, ma uno sfizio da concedersi anche nei weekend primaverili, magari scegliendo piccoli borghi poco frequentati.

Se invece non ti interessa il relax assoluto lontano dalla folla, puoi cominciare a orientarti verso mete più conosciute, approfittando di golose offerte. Pensa ad esempio a Canarie e Baleari: sono vicine ed economiche e in più c’è il clima perfetto per provare il primo tuffo di stagione. Inoltre, se stai già cercando idee per il tuo prossimo viaggio, devi sapere che è uscita la classifica delle migliori spiagge al Mondo.

I voti del web premiano anche l’Italia

A svelare le mete più ambite è la classifica pubblicata da una nota piattaforma di viaggi, che ha raccolto voti e valutazioni dei propri utenti. Nella classifica compaiono ovviamente Caraibi, Bahamas e Hawaii, ma c’è spazio anche per l’Europa e in particolare per l’Italia. Ma andiamo con ordine e sveliamo subito la prima spiaggia in classifica: si tratta della brasiliana Baia do Sancho, nell’arcipelago di Fernando de Noronha. L’acqua turchese e cristallina è incorniciata da maestose scogliere e la spiaggia è raggiungibile tramite una graziosa scalinata in pietra.

In seconda e terza posizione troviamo poi rispettivamente la spiaggia di Eagle Beach, nei Caraibi, e l’australiana Cable Beach. Entrambe si distinguono per il colore bianchissimo e la seconda nello specifico è stata molto apprezzata dagli utenti anche per la varietà di servizi offerti. A sorpresa, la quarta posizione è occupata dall’Islanda, con Reynisfjara: una suggestiva spiaggia nera che al tramonto si illumina con le luci dell’aurora boreale.

È uscita la classifica delle migliori spiagge al Mondo e c’è anche un’italiana nelle prime 10 posizioni

Andando con ordine, si incontrano poi la spiaggia di Grace Bay nelle Bahamas e la Praia da Falesia, in Portogallo. Questa prende il nome dalla costa rocciosa di colore rossastro che la impreziosisce e che la aiuta a guadagnare il sesto posto in classifica. Settima posizione per la spiaggia di Radhanagar, Havelok Island, che offre ai turisti sabbia bianca, acqua limpida e foreste di mangrovie sullo sfondo.

E arriviamo così all’ottavo posto, tutto italiano, occupato dalla meravigliosa Spiaggia dei Conigli, nella riserva naturale di Lampedusa. Un luogo talmente paradisiaco che ha avuto necessità di limitare gli accessi per mantenere intatta la sua bellezza. Si prosegue con la famosissima spiaggia di Varadero, a Cuba, seguita da Ka’anapali Beach, alle isole Hawaii.

Siesta Beach, in Florida, trova posto in classifica grazie alla sua particolare sabbia al quarzo, fresca al contatto anche quando le temperature si alzano. Dopo Georgia, Australia e Cayman, l’Europa torna in classifica con Concha Beach a San Sebastian, in Spagna. Seguono Bali e l’altra spagnola Playa de Muro, una spiaggia lunga ben 6 chilometri situata nella zona nordorientale della famosa Maiorca. Infine, tra Costa Rica e Zanzibar c’è posto anche per Phalasarna, spiaggia dell’isola di Creta presente anche nella classifica delle destinazioni migliori per l’estate 2023.