Svelate le 10 destinazioni più belle ed economiche per il 2023 tra cui ne spicca una italiana

Se stai pensando alla prossima vacanza dai un’occhiata alle destinazioni più gettonate per il 2023 secondo le principali piattaforme di viaggi.

Anche se il ponte di Carnevale è appena passato e molti ne hanno appena approfittato per allungare le ferie, si pensa già alle prossime vacanze. Merito anche delle offerte su voli, treni e hotel che ci ingolosiscono e ci permettono di sognare più o meno in grande. Naturalmente, però, oltre a tenere conto del prezzo, è importante anche scegliere la destinazione perfetta per godere a pieno del nostro soggiorno.

E qui si apre l’eterno dilemma: dove andare? Stare in Italia, volare verso l’Europa o fare viaggi extra continentali? Per darci un aiuto, ecco svelate le 10 destinazioni più belle ed economiche dell’anno secondo i risultati di una recente indagine sui siti di viaggio.

Tutte le città che non ti aspetti (o quasi)

Sebbene la classifica interessi stati europei generalmente scelti come meta turistica, la vera novità sono le città indicate come destinazioni perfette. Ad esempio, per quanto riguarda la Francia, non è Parigi la città più cliccata sui motori di ricerca, bensì Grenoble. È nota anche come la capitale delle Alpi proprio per via della sua posizione privilegiata: si trova nel cuore delle principali catene montuose della regione. Si presenta inoltre come una città attiva e ricca di stimoli, l’ideale per chi è in cerca di ispirazione e vuole liberare la mente.

Anche la Germania vede un cambio di preferenza al vertice, visto che non sono Monaco di Baviera o Berlino le mete più cercate. È invece Essen ad aggiudicarsi il primo posto: in passato è stata capitale della cultura e più recentemente è diventata capitale verde d’Europa. Questa città è ricca di contrasti tutti da assaporare: dai quartieri della moda a quelli dell’alta cultura, passando per la street art.

Altra destinazione tedesca molto ricercata è Mannheim: una città ricca di tesori architettonici, dove si incontrano e fondono diverse anime artistiche, dal Barocco all’Art Nouveau.

Arriviamo quindi all’Italia, conosciuta soprattutto per centri come Roma, Firenze, Venezia e per i piccoli borghi caratteristici di mare e montagna. La città presente nella classifica in oggetto è Cittadella, uno storico centro medievale nel cuore del Veneto. Sul fronte Regno Unito, invece, la capitale Londra mantiene ben saldo il suo ruolo turistico di rilievo, anche e soprattutto dopo la Brexit.

Altre due capitali europee rimangono prime in classifica: si tratta di Atene e Vienna. La prima, culla della filosofia e della democrazia, mentre l’altra è la romantica città del valzer e della principessa Sissi, oltre che dei cafè raffinati.

Spostiamoci poi verso l’est dell’Europa per andare alla scoperta di alcune interessanti città, come ad esempio Maribor o Veszprém. Maribor si trova in Slovenia ed è il centro pulsante della cultura artistica e culinaria del Paese. Veszprém si trova invece in Ungheria ed è stata nominata capitale europea della cultura 2023. Oltre all’aspetto appunto culturale, è di grande pregio il contesto naturalistico: laghi e colline, ma anche il paesaggio urbano è molto attraente.