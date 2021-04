Con la voglia di mare che abbiamo, saremmo ormai quasi pronti a buttarci in mezzo agli squali. Tanto da assaporare dopo mesi la libertà un tuffo in mare. Voglia di vacanze ma con estrema attenzione ai pesci inaspettatamente pericolosi dei nostri mari. Ecco una mini-guida della nostra Redazione alle presenze marine che potrebbero causarci qualche problema nei bagni e nelle immersioni delle prossime vacanze.

Il nemico marino delle vacanze ai Caraibi

Se abbiamo progettato una vacanza da sogno ai Caraibi, cerchiamo di non trasformarla in un incubo, incontrando il pesce scorpione. Non rischiamo la vita, assicuriamolo subito, ma ferite molto dolorose, quelle sì. Solitamente non attacca l’uomo, ma se si sente minacciato, prima ci avverte e poi ci attacca, girandosi di schiena. E, offrendoci i suoi aculei velenosi. Abita le barriere coralline, prediligendo quelle del Pacifico e dei Caraibi. La versione del Pesce scorpione rosso trova il suo habitat nelle maggiori zone turistiche del Messico.

Un’ospite del nostro Mediterraneo

Voglia di vacanze ma con estrema attenzione ai pesci inaspettatamente pericolosi dei nostri mari, compresa la Murena. Se ne conoscono addirittura circa 80 specie, la maggior parte delle quali, vive nei mari più caldi. Ma, ce n’è una, invece, la cosiddetta “Helena”, che bazzica addirittura le nostre acque. Qui il pericolo non viene tanto dall’esemplare vivo, che, tende ad attaccarci solo se impensierito. Ma, nella versione cucinata, perché alcune carni sono tossiche. Attenzione, quindi, se dovessimo essere in qualche zona isolata ai pescatori che ce la propongono. Cosa che non avviene, però, in Italia.

Nell’Oceano Indiano attenzione al pesce pietra

Chiudiamo il nostro viaggio virtuale, mettendo sull’avviso gli amanti dell’Oceano Indiano. Qui vive, vicino anche alla riva, sul fondo del mare, il pesce pietra. Straordinariamente bello, è però pericolosissimo perché si mimetizza coi fondali. Se non li vediamo e li calpestiamo, rilasciano un veleno attraverso le spine, che, può portare addirittura alla morte. Se, non curato in tempo.

