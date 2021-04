Tra le piante che maggiormente sanno dare eleganza e bellezza al giardino ce n’è una però sconsigliata a chi ha animali domestici. Evitiamo di piantare questa pianta nel giardino perché è irritante per i cani e addirittura velenosa per i gatti: il Lilium. È un vero peccato perché parliamo di una delle piante dai fori più belli in assoluto, ma troppo pericolosi se abbiamo cani e gatti in casa. Vediamo perché in questo articolo dei nostri Esperti, assieme ad altre piante simili non adatte alla convivenza con i nostri amici.

Perché il Lilium è pericoloso per gli animali domestici

Evitiamo di piantare questa pianta nel giardino perché è irritante per i cani e addirittura velenosa per i gatti, procurando:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

conati e crisi di vomito, con improvvisa inappetenza per i cani;

blocco renale e morte per i micetti che ne mangino bulbo e foglie.

Purtroppo, è una caratteristica comune di tutte le Liliacee la tossicità, ed è per quello che non dobbiamo rischiare la convivenza tra pianta e amici a quattro zampe.

Il Rododendro la pianta di chi non possiede animali

Capita di fare delle passeggiate, magari proprio col nostro amico peloso e, vedere un giardino con il Rododendro. Ecco, la classica frase spontanea è: “Sì, bello, ma di sicuro non hanno cani!”. Verità nella maggior parte dei casi. O, per lo meno, può capitare di vedere pianta e cane nella stessa abitazione, ma senza che vengano a contatto. I suoi fiori sono davvero meravigliosi, con colori dal bianco al giallo, dal rosa al crema, ma le foglie sono potenziali killer per i nostri amici. Sia cani che gatti, nel caso ingeriscano parte di questi elementi della pianta, rischiano:

convulsioni improvvise e violente;

coma;

morte veloce e dolorosa.

Attenzione anche a questa pianta da terrazzo

Chiudiamo con una pianta, sempre splendida, ma che può essere ancora più pericolosa, perché coltivata anche in terrazzo: l’ortensia. In questo caso sono i suoi boccioli il pericolo per i nostri amici. Un’eventuale ingestione potrebbe infatti provocare: vomito, crisi respiratoria, convulsioni e, nei casi peggiori, la caduta nel coma.

Approfondimento

Aiutiamo le farfalle e le api a sopravvivere con i fiori del nostro giardino