Stando ai dati più recenti e alla proiezione della campagna di vaccinazione, almeno ad agosto e settembre le nostre spiagge torneranno ad animarsi. Non abbiamo ancora ovviamente la certezza delle regioni libere, ma dobbiamo comunque cercare di prenotare le nostre vacanze. Tanto relax ma anche risparmio e divertimento garantiti in queste mete low cost della nostra Italia. La nostra Redazione cerca infatti di promuovere il ritorno alle nostre spiagge per riattivare un settore turistico decisamente in difficoltà.

La Sardegna e il suo immutato fascino

C’è una regione che da sempre rappresenta una delle mete più affascinanti per l’intero turismo mondiale: la splendida Sardegna. Quando parliamo di quest’isola, troppe volte in maniera preventiva pensiamo che sia irraggiungibile per il nostro budget. La Sardegna non è solo panfili e yacht di arabi e russi, ma anche la possibilità di pescare bene a buon prezzo. È il caso di Maracalagonis. In provincia di Cagliari. Non dobbiamo ovviamente aspettarci i prezzi i contenuti di una riviera romagnola, ma, per il posto in cui siamo, prenotando in anticipo, possiamo anche trovare sistemazioni a 100 euro a notte per camera. Consigliamo questa località non solo agli amanti del mare, ma anche ai fan delle passeggiate e delle escursioni. Unitamente agli appassionati di arte e archeologia, che qui troveranno soddisfatta la loro voglia di scoprire e conoscere.

Cervia e Milano Marittima

Tanto relax ma anche risparmio e divertimento garantiti in queste mete low cost della nostra Italia, puntando su due località davvero piacevoli. Parliamo di Cervia e Milano Marittima, che, affacciate sul mare Adriatico, uniscono l’ottima cucina locale e la tradizionale ospitalità romagnola. Ma, non solo, perché i più giovani troveranno tanti locali e negozi alla moda.

Due mete che non consigliamo ovviamente agli appassionati di pace e tranquillità, data l’alta incidenza della cosiddetta “movida”. Abbiamo comunque un’ampia scelta di prenotazione dagli alberghi direttamente sul mare, alle pensioni nelle vie interne. Fino ai bed and breakfast, agli affittacamere e ai tantissimi appartamenti ubicati un po’ ovunque. E, suggeriamo dei meravigliosi mercatini serali dell’antiquariato e del vintage in entrambe le località tra i più belli e ricchi d’Italia.

