Il riciclo creativo rappresenta ormai un’esigenza di vita quotidiana. Offrire una seconda possibilità a oggetti che altrimenti andrebbero in pattumiera è importante per la qualità della vita e per l’ambiente.

La Redazione di ProiezionidiBorsa intende fornire qualche idea al riguardo. Questi sono i modi di riciclare le vaschette in plastica che nessuno ha mai detto prima e certamente tra i più fantasiosi. Ecco, allora, subito come procedere al riciclo di questi contenitori in plastica.

Organizer per cosmetici

La Redazione intende partire da un utilizzo pratico per poi giungere a idee estremamente fantasiose. E adatte anche ai più piccoli. Le vaschette in plastica sottile sono quelle solitamente impiegate per il confezionamento di prodotti ortofrutticoli.

In molti, però, non sanno che è possibile impiegarle per organizzare cosmetici o detergenti. Separare le creme dal fondotinta o dalle maschere viso è fondamentale per mantenere ordine nelle scaffalature del bagno. È possibile, inoltre, etichettare ogni vaschetta. E darle un nome. Questo servirà a individuare velocemente il prodotto.

Separatori per intimo

Se questi sono i modi di riciclare le vaschette in plastica che nessuno ha mai detto la Redazione ha pensato anche alla cassettiera dell’intimo. Per separare ogni tipologia di capo e distinguerlo da pigiami o vestaglie è utile impiegare le vaschette come separatori. Basterà raccogliere tutto meticolosamente e riporre nelle vaschette i capi come distanziatori. Un’idea è anche quella di posizionarli in base al colore.

Nuvole di cotone

Ecco immediatamente un riciclo super creativo. Consigliamo di usare le vaschette per realizzare delle nuvole di cotone luminose da appendere in camera. Bisognerà forare leggermente la parte superiore delle vaschette e bloccare dei lacci per appenderle.

Suggeriamo d’inserire all’interno delle strisce luminose a batteria. Poi ricoprire interamente le vaschette con dei batuffoli di cotone. Appendendole al soffitto al buio sembreranno delle nuvole luminose.

Cartoni animati

Un ultimo riciclo è per i bambini. Basterà ricalcare le figure dei personaggi dei cartoni sulle vaschette e ritagliarli. È possibile anche colorarli con il pennarello. Inserendoli in forno questi solidificheranno diventando dei veri cartoni animati in plastica. Suggeriamo di usarli come portachiavi. O per realizzare simpatici gadget da appendere ovunque.

