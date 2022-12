Ci preoccupiamo delle rughe ma ecco come potremmo non far invecchiare la voce e mantenerla giovane

Non è solo il nostro viso che mostra i segni dell’età, ma anche la voce. Fortunatamente possiamo usare alcuni trucchi per mantenerla più giovane.

Di solito quando si parla di effetti dell’invecchiamento ci concentriamo sulla pelle, in particolare quella del viso, e sui capelli. Ma in realtà non è soltanto il nostro aspetto a tradire la nostra età, ma anche la nostra voce. La voce a 50 anni è molto diversa rispetto a quando ne abbiamo 20. L’irrigidirsi delle corde vocali, e i danni causati dall’usura, dal fumo, traumi o malattie, possono tutti ripercuotersi sulla qualità della nostra voce.

Ma come potremmo mantenere una voce giovane anche con l’avanzare dell’età? Fortunatamente esistono alcune tecniche, trucchi e accorgimenti che potremmo usare per aiutare la nostra voce ad invecchiare mantenendosi sempre limpida e cristallina.

L’importanza dell’idratazione

La prima regola per aiutarci a mantenere le corde vocali flessibili e in salute è di idratarle. Importantissimo bere molta acqua ogni giorno, ma anche evitare bevande che potrebbero rischiare di seccare le nostre corde vocali, prime fra tutte alcool e caffè. Se abbiamo l’abitudine di consumare alcool e caffè, dovremmo ricordarci sempre di bere qualche sorso d’acqua immediatamente dopo il loro consumo (accorgimento che farebbe anche bene ai denti, minimizzando la secchezza della bocca e le macchie sullo smalto). Dovremmo integrare nella nostra dieta frutta e verdura, soprattutto cruda, per favorire ancora di più l’idratazione della laringe.

Ci preoccupiamo delle rughe ma vediamo come potremmo mantenere la voce sempre giovane

Un altro consiglio è quello di prenderci cura della salute della nostra gola (e del resto del corpo) evitando tassativamente il fumo. Dovremmo anche premurarci di prendere tutte le precauzioni possibili per evitare di contrarre malattie di stagione come raffreddori, influenze, laringiti, tosse, etc, che sul lungo periodo potrebbero danneggiare la voce.

Cantare, leggere ad alta voce e fare esercizi vocali

Per mantenere la voce in salute è necessario utilizzarla. La voce tradisce spesso la nostra età. Ci preoccupiamo delle rughe ma in realtà è anche la voce a dimostrare la nostra età, come detto. Un modo per rallentare il suo invecchiamento sarebbe semplicemente quello di usarla di più e nella maniera corretta. Il canto, la lettura ad alta voce e gli esercizi di respirazione e voice training sarebbero ottimi alleati per mantenere in forma la nostra voce. Attenzione, però: uso non significa abuso.

Uno dei modi migliori per danneggiare la nostra voce sarebbe proprio quello di urlare o alzare troppo il volume. Anche frequentare locali dove la musica troppo alta ci costringe quasi a urlare per farci sentire non è una buona idea, soprattutto se consumiamo alcool o fumiamo. Per mantenere quindi giovane la nostra voce è importante idratare le nostre corde vocali, usarle sufficientemente ma mai abusarne.