Questo periodo è sicuramente molto denso per quanto riguarda le emozioni e i sentimenti. I motivi possono essere molteplici. Molti infatti imputano tutto questo desiderio di rimettersi in gioco al decadimento delle restrizioni e al ritorno della socialità. Oltre a queste motivazioni contingenti però ce ne sono anche parecchie altre, fra cui quelle di carattere puramente astrologico. Secondo gli astri sarà infatti possibile vivere un romanticismo speciale e trovare il vero amore grazie a una Venere molto influente che darà manforte ai single appartenenti a questi segni zodiacali. Scopriamo insieme di quali si tratta e quali invece in questo periodo sono proprio allergici ai sentimenti.

I movimenti attuali del cielo

Attualmente il Sole è ancora per poco nel segno del Cancro, ma si sta sempre più avvicinando a quello del Leone. Il passaggio definitivo infatti avrà inizio ufficialmente dal 22 in poi. Oggi il Sole si trova in congiunzione con Mercurio dando un’enorme attività mentale. Da questo momento possono nascere nuove idee e nuovi progetti per i prossimi mesi. Venere transita ancora in Gemelli, posizione che favorisce il flirt e la frivolezza, ma ancora per poco. Infatti si sposterà dal 18 in poi nel segno del Cancro che renderà le cose sicuramente più dolci ma anche più serie. Se si desidera quindi formalizzare una relazione o fare un qualsiasi passo in più è quindi un periodo da prendere seriamente in considerazione.

Vivere un romanticismo speciale e trovare il vero amore è possibile con Venere che benedice questi segni

A sentire quest’ultimo transito sono specialmente i segni di Acqua e Terra. Quindi sono favoriti nei rapporti sicuramente Toro, Vergine, Pesci, Scorpione e Cancro. Specialmente quest’ultimo per vari motivi potrebbe perdere la testa entro fine luglio per qualcuno di inaspettato. L’unico grande escluso di questa famiglia è il Capricorno che risente della naturale opposizione che si viene a creare. In effetti questo segno, insieme ad altri due, può essere uno dei più oscuri dello zodiaco e non si trova a suo agio con le energie “tutte rose e fiori” cancerine. Infatti allo stesso tempo saranno presente il transito di Mercurio e di Plutone in Capricorno che appesantiranno un po’ gli slanci amorosi, frenandoli con la parte “cerebrale” e ossessiva del carattere. Allo stesso modo i segni di Fuoco e Aria provano disagi con questa emotività troppo seria.

Lettura consigliata

Non solo amore e soldi, ecco come utilizzare l’oroscopo per scoprire i talenti oltre al segno zodiacale