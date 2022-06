Spesso e volentieri nella vita accadono delle sincronicità che portano a meravigliarsi. Ci si trova infatti a volte nel posto giusto al momento corretto e forse con una persona speciale. Questi incontri però possono essere spesso predetti o circoscritti con l’utilizzo dell’astrologia. Una cosa del genere potrebbe accadere ad alcune persone in questo periodo. In particolare charme e fortuna sono dalla parte di un determinato nativo zodiacale che avrà un colpo di fulmine che potrebbe cambiargli la vita. Scopriamo insieme di chi si tratta.

La situazione attuale del cielo

Ma come sempre prima diamo una veloce panoramica del cielo che in questi ultimi mesi ha accelerato i propri ritmi. Dopo una serie importante di eclissi e la Superluna di Fragola nel segno del Sagittario ora arriva un altro avvenimento importante. Siamo proprio nelle vicinanze di un evento stagionale molto importante, ovvero del solstizio di estate, che tradizionalmente cade il 21 di giugno. Questo scandisce il passaggio dall’ultimo segno della primavera, il Gemelli, al primo dell’estate.

L’umanità da secoli festeggia questo avvenimento perché rappresenta la morte metaforica del Sole che da questo momento comincia ad indebolirsi e a declinare via via nella stagione più buia. Per questo durante i vari riti delle feste di San Giovanni (24 giugno) si può assistere a dei falò e a delle pratiche magiche di carattere divinatorio. Alcune di queste erano incentrate sull’amore. Una in particolare permetteva alle ragazze in età da marito di scoprire l’identità del proprio futuro sposo tramite un sogno.

Charme e fortuna sono dalla parte di questo segno zodiacale che avrà un’estate meravigliosa e un amore a prima vista fra giugno e luglio

Questo potrebbe anche succedere nel dettaglio al segno del Cancro, uno dei più romantici per eccellenza. Questo infatti avrà degli influssi molto positivi dal momento in cui il Sole entra nel suo segno. Però in questo caso contribuiranno ad alimentare la sua sfera sensuale ed emotiva. Per questo, soprattutto questo mese e il prossimo potrebbero perdere la testa per qualcuno ed essere ricambiati. Questo potrebbe essere un momento meraviglioso per i single, ma problematico per chi è in coppia. Per questo motivo consigliamo sangue freddo e razionalità, doti che magari potrebbero essere incarnate da qualche amico fidato e consigliero. La fortuna pare però essere dalla propria parte e potrebbe indirizzare verso una delle due scelte.

