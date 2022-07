Ci sono tantissimi modi per sbloccare il proprio potenziale ed essere più consapevoli di sé stessi. Si possono frequentare corsi di teatro, public speaking o avere un coach per apportare sempre un costante miglioramento a sé stessi. Un altro modo per poterlo fare però consiste nello studio della materia astrologica. Grazie ad essa infatti si può capire se sono in arrivo non solo amore e soldi, ma è anche possibile scoprire i propri doni nascosti e manifesti. Scopriamo insieme dove bisogna guardare per poter avere una idea.

L’importanza del tema natale

Come abbiamo spesso specificato la data di nascita in astrologia è relativamente importante. Essere nati il 1 gennaio infatti vuol dire semplicemente appartenere al segno del Capricorno, come moltissime altre persone che sono venute alla luce tra la seconda metà dicembre e il mese successivo. Non significa però che tutti condividano le stesse caratteristiche dato che il cielo è sempre in movimento. Per fotografare infatti la situazione esatta della propria nascita è necessario avere l’orario il più possibile preciso: in questo modo si possono determinare la posizione dell’ascendente e degli altri angoli. Per scoprirlo quindi si può chiedere o alla propria madre o direttamente agli uffici anagrafe.

Non solo amore e soldi, ecco come utilizzare l’oroscopo per scoprire i talenti oltre al segno zodiacale

Premettiamo che fare questo tipo di indagine è un processo complicato e laborioso. Infatti per potere avere un quadro completo è meglio rivolgersi direttamente ad un astrologo. Però ci sono degli elementi che saltano subito all’occhio e che possono indicare le proprie inclinazioni. Prima di tutto è necessario vedere quali case astrologiche sono più cariche. Se ci sono degli stellium è quindi importante considerarli e confrontare il significato dei pianeti con quello della casa occupata. Inoltre è bene guardare Venere che rappresenta ciò che nella vita ci viene più facile e capire il suo segno e la sua posizione. Lo stesso vale per Marte che invece indica ciò che ci accende e ci fa sentire vivi.

Un esempio pratico

Ad esempio avere Venere in Cancro nella terza casa può indicare una propensione per la scrittura e per i viaggi fuori porti, una preferenza per i posti di mare e un ottimo rapporto con fratelli, vicini di casa e cugini. Con questa posizione è anche favorito un lavoro all’interno del mondo della comunicazione. È possibile inoltre comprendere la natura del rapporto fra due persone effettuando la sinastria e vedendo quali punti collimano.

Lettura consigliata

Non è lo Scorpione o il Gemelli, ecco qual è il segno più manipolatore e falso dello zodiaco e di cui è meglio non fidarsi