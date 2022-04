Prendersi cura delle piante è un modo per stare a contatto con la natura, ma anche rilassare la mente e allontanare i pensieri negativi. Occuparsi delle piante è un’operazione che possiamo svolgere tutto l’anno. Infatti, in un giardino il lavoro non manca mai. Proprio nelle prime settimane primaverili dobbiamo necessariamente seminare, trapiantare in campo le piantine nate nel semenzaio ed eliminare le erbacce. Facciamo attenzione, perché l’aumento delle temperature potrebbero favorire la proliferazione di afidi e parassiti che attaccano le foglie, succhiando la loro linfa.

Vive a lungo e resiste a tutto questa pianta succulenta che non teme la siccità e il caldo

Non è sempre facile curare le nostre piante e spesso non abbiamo né le competenze né il tempo per farlo. Ecco che la pianta che stiamo per descrivere nelle prossime righe, potrebbe fare proprio al caso nostro. Una succulenta originaria del sud Africa e del Madagascar, dall’aspetto molto decorativo e di design. Che abbellisce giardini, appartamenti e uffici. Parliamo della kalanchoe thyrsiflora, una pianta perenne dal fogliame molto caratteristico. Le foglie sono carnose, tonde, di colore verde chiaro e con le estremità violacee. I fiori sbocciano in inverno e si presentano di colore bianco o giallo.

La kalanchoe thyrsiflora è una pianta che cresce velocemente e che regala tantissime soddisfazioni. Vive a lungo e resiste a tutto questa succulenta dalle bellissime foglie decorative.

Una pianta che cresce con poco

La kalanchoe thyrsiflora è una succulenta davvero facile da coltivare, si adatta a tutto e non necessita di particolari attenzioni. Questa pianta ha bisogno di essere posizionata in un luogo molto soleggiato, anche perché non teme il caldo e i venti. Solo in inverno, dobbiamo ripararla dalle gelate e dalle temperature inferiori ai 10 gradi.

Questa pianta è una succulenta, questo vuol dire che resiste bene anche ai periodi di siccità. Infatti, innaffiamola solo quando il terreno è ben asciutto. Per questo motivo è adatta a chi ha poco tempo a disposizione. Il terreno da utilizzare deve essere soffice, ricco di sostanze organiche e ben drenato. Questo per evitare che si formino i ristagni. Sarà necessario fertilizzare il terreno durante i mesi primaverili ed estivi, sospendendo nella stagione fredda. Utilizziamo un fertilizzante in forma liquida, da diluire nell’acqua destinata alle innaffiature. La kalanchoe thyrsiflora è una pianta molto rustica, ma che teme l’attacco dei parassiti. In particolare della cocciniglia. Può anche essere soggetta al marciume delle radici provocato dall’accumulo di acqua.

