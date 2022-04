Ecco come pulire le cozze in modo veloce e senza affaticarsi seguendo alcuni semplici consigli

Le cozze sono dei molluschi molto saporiti e si possono cucinare in diversi modi: alla marinara, in umido, al gratin, fritte e non solo. Si gustano anche crude, se aperte come le ostriche e asperse con qualche goccia di limone.

Prima di cucinarle, bisogna ovviamente provvedere a pulirle. Farlo a casa potrebbe risultare difficile se non si conoscono alcuni metodi, che rendono il lavoro più semplice e breve.

Purtroppo la conchiglia che racchiude il mollusco è molto sporca, piena di impurità e alghe che devono essere accuratamente rimosse.

Ecco come pulire le cozze in modo veloce e senza affaticarsi seguendo alcuni consigli

Dopo averle lavate bene sotto il getto dell’acqua fredda, pulirle e raschiarle una ad una usando un coltello ben affilato oppure con una spazzola dura, tenendole saldamente in una mano.

Mettere a mano a mano ogni mollusco in una bacinella con del sale e lasciarla lì per alcune ore. In questo modo spurgheranno i residui di sabbia e le impurità. Durante queste ore cambiare l’acqua un paio di volte.

Non resta che eliminare il bisso, cioè quella barbetta situata tra le valve sul lato stretto della cozza. Aiutandosi con le dita spingere il filamento verso il basso e tirarlo.

Metodo del sale grosso

Esiste un metodo più veloce per pulire le cozze ed è usare il sale grosso da cucina.

Vediamo assieme di cosa si tratta e quello che occorre.

Occorrente

a) 2 sacchetti di plastica per gli alimenti;

b) sale grosso q.b.

c) cozze

Procedimento

Prendere le cozze e lavarle sotto l’acqua corrente fredda.

Versare nel sacchetto di plastica una manciata di sale grosso inserire alcune cozze chiudere il sacchetto e inserirlo nell’altro sacchetto.

Strofinare le cozze per circa cinque minuti.

Aprire il sacchetto e farle cadere all’interno dello scolapasta. Lavarle con l’acqua corrente per togliere i residui di sale. Se non sono ancora ben pulite, strofinarle con una retina ed eliminare il bisso.

