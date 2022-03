Finalmente è arrivata la primavera. Le giornate si stanno allungando, i raggi del sole sono più caldi e la natura pian piano si sta risvegliando. I rami degli alberi sono già pieni di gemme e stiamo assistendo anche alle prime fioriture. Le api e gli altri insetti impollinatori sono già all’opera. Hanno il compito di trasportare il polline permettendo la nascita di nuove piante.

Per allontanare i fastidiosi ragnetti rossi dal giardino e dal balcone potremmo utilizzare questi trucchetti facili e veloci

Con il sole e le belle giornate è anche piacevole rimanere più tempo con le finestre aperte e godere del clima mite della primavera. Ma con le temperature che salgono, ci sono anche dei piccoli disturbatori che possono entrare in casa o rovinare i nostri momenti di relax in giardino. Parliamo degli insetti, che in primavera e in estate non ci danno tregua. Abbiamo già visto come tenere lontane mosche e zanzare grazie a delle piante molto particolari. Nelle prossime righe scopriremo, invece, come liberarci del ragnetto rosso.

Parliamo di un acaro infestante che con l’aumento delle temperature invade muri, davanzali delle finestre e anche le piante. È facilmente riconoscibile dal tipico colore rosso e dalle piccolissime dimensioni. Sono degli animaletti innocui per l’uomo, ma potrebbero provocare dei problemi alle piante. Infatti, potrebbero far seccare precocemente le foglie. Il ragnetto rosso è pericoloso anche per gli orti e, soprattutto, per le piante di pomodori.

Potremmo liberarci di questo piccolo acaro utilizzando dei rimedi naturali. Ad esempio, ci sono dei preparati che questi animaletti proprio non gradiscono. Parliamo del macerato all’ortica, molto semplice da preparare. Basta macerare 1 chilo di foglie di ortica in 10 litri di acqua (meglio se piovana). Lasciamo in infusione per circa due giorni. Al termine di questo tempo, il macerato dovrà essere filtrato e sarà pronto da usare sulle piante.

La soluzione per i balconi

Per liberarci del ragnetto rosso che invade i balconi e i davanzali, invece, potremmo preparare una soluzione formata da acqua e sapone di Marsiglia. Ricaviamo delle scaglie dal sapone intero e lasciamole sciogliere in acqua tiepida. Una volta raffreddato, possiamo spruzzare il composto su piante, davanzali delle finestre, balconi, muri e muretti. Quindi, quando le temperature cominciano a salire, per allontanare i fastidiosi ragnetti rossi utilizziamo questi rimedi casalinghi.

