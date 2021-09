Una delle maggiori fortune della nostra Italia è quella di essere circondata per buona parte del mare. Se ci considerano da sempre un popolo anche di navigatori è proprio grazie alle tantissime coste che arricchiscono il nostro Paese. Mare che significa anche una dieta a base di pesce fondamentale per il nostro organismo. Soprattutto se abbiamo una pescheria di fiducia, o abbiamo addirittura la fortuna di acquistare il pesce fresco direttamente dai pescatori. Ricordiamo che la scienza alimentare punta tantissimo sull’importanza degli ingredienti del pesce per arricchire la nostra dieta. Ecco, allora vitamine e minerali a cascata in questi 3 pesci per potenziare incredibilmente cervello e memoria. Magari con un condimento semplice a base di olio extravergine e spezie così da garantire veramente una miniera di salute al nostro organismo.

La principessa del Mediterraneo

Potremmo davvero definire l’orata la principessa del Mediterraneo e del vicino Oceano Atlantico. Un pesce presente sulle nostre tavole, benefico per la crescita dei bambini e ottimo in qualsiasi tipo di dieta. Ricchissimo di grassi omega 3, questo pesce contiene una delle più alte concentrazioni di proteine dall’alto valore nutritivo. Considerato da sempre tra i pesci più completi in assoluto, donerà a chi lo mangia una vera e propria cascata di vitamine del gruppo B, ferro, fosforo e calcio. Cuore, circolazione sanguigna, cervello, ma anche ossa e muscoli beneficeranno della presenza dell’orata nella nostra dieta alimentare. Attenzione, invece a due alimenti insospettabili ma dannosi per il nostro cervello.

Vitamine e minerali a cascata in questi 3 pesci per potenziare incredibilmente cervello e memoria

Uno dei pesci maggiormente consigliati nella dieta della crescita dei nostri bambini è la spigola. Altra presenza costante nei nostri mari, questo pesce presenta una concentrazione davvero altissima di vitamine. Ne porta in dote addirittura tre: la A, la B e la C. Unitamente al calcio e al potassio di cui abbonda. Una spigola ai ferri, con un goccio di limone, dell’olio extravergine e qualche insaporitore naturale è il top del beneficio a tavola.

Uno dei migliori integratori di vitamine

Chiudiamo la nostra rassegna con il pesce più economico di tutti, ma nello stesso tempo uno dei più sponsorizzati dalla scienza alimentare: lo sgombro. Questo pesce azzurro che gira nei nostri mari è infatti considerato un integratore completo di vitamine, omega 3 e minerali. Tanto da consigliarne l’assunzione addirittura due o tre volte alla settimana. Perfetto per tutelare la salute del cervello, del cuore, elevando la capacità di concentrazione e di memoria, grazie alla presenza abbondante di vitamina B.

