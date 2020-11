Non poteva che arrivare dal paese al mondo più famoso per le sue cioccolate: la Svizzera. Non ha coloranti ma un gusto elegante e sopraffino il nuovo cioccolato rosa, che tingerà di questo colore le feste natalizie. Immesso sul mercato dalla ditta elvetica Barry Callebault. Si chiama Ruby, richiamando con un gioco di parole il colore del rubino e mettendosi, per bontà, alla pari del prezioso gioiello. Non cadiamo però nell’errore di ritenere che sia una cioccolata artificiale o dal sapore mellifluo. Niente di tutto ciò, perché Ruby è il frutto di una particolare qualità di cacao, la cui origine vediamo assieme ai nostri Esperti.

La sua produzione

L’evoluzione di questo cioccolato ha visto coinvolti per diversi anni i centri produttivi e sperimentali di Svizzera e Belgio. Università comprese. Il segreto della sua produzione è volutamente tenuto nascosto, come se si trattasse una missione “top secret” della Cia. Sappiamo però che l’origine del suo sapore nasce effettivamente dalla lavorazione di un chicco particolare di cacao, che non subisce, nella filiera produttiva, trattamenti chimici industriali. Sconosciuta perfino la zona di coltivazione, ma gli addetti ai lavori puntano su due paesi in particolare: Ecuador e Brasile. Questo per evidenti motivi climatici, ma anche per le caratteristiche specifiche del suolo.

Il suo sapore delicato

Al momento del lancio sul mercato, la casa madre lo ha definito: “la più grande rivoluzione alimentare dell’ultimo secolo”. Forse con un po’ di vanagloria, ma il prodotto è senz’altro innovativo, tenendo anche conto che l’industria di settore non presentava clamorose novità da diversi anni. Non ha coloranti ma un gusto elegante e sopraffino il nuovo cioccolato rosa, che potrebbe essere tra le idee dei regali natalizi.

Quando lo assaggiamo, il gusto di partenza assomiglia al cioccolato bianco, per poi trasformarsi in un aroma fruttato particolarmente elegante. Non assomiglia al cioccolato tradizionale, ma di fondo, non dimentica il sapore del cacao. Dopo una partenza volutamente rallentata, Ruby è attualmente disponibile anche in alcune versioni della più famosa azienda dolciaria di Perugia.

Approfondimento

