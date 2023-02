Viso liscio e levigato dopo i 50? Il trucco per applicare il fondotinta che cancella tutte le rughe

Non servono necessariamente costosi trattamenti estetici: ecco il segreto per stendere il fondotinta che regala un viso liscio e luminoso come a vent’anni.

Arrivate alla soglia della mezza età, sappiamo bene quanto possa essere fondamentale attuare una corretta beauty routine. Detto questo, è chiaro poi che anche il make up faccia la sua parte, aiutando a sentirsi più attraenti in poche semplici mosse. A tal proposito, sono almeno due i prodotti di cui è veramente difficile fare a meno, perché garantiscono un immediato glow up: mascara e fondotinta.

Il primo regala uno sguardo immediatamente più aperto e seducente anche a chi ha occhi piccoli o infossati e fatica a mettere l’eyeliner. Il fondotinta, invece, è senza dubbio il miglior alleato per sfoggiare un viso liscio e levigato dopo i 50 anni. Attenzione però, perché per ottenere un tale effetto bisogna saperlo applicare correttamente e non tutte conoscono i trucchi per un risultato perfetto.

Quale fondotinta?

È chiaro che ognuna di noi usi una marca di fondotinta differente a seconda delle possibilità economiche e delle caratteristiche del prodotto. In effetti, c’è chi deve controllare più precisamente la formulazione per non scatenare eventuali reazioni allergiche o simili. Qualunque sia il nostro prodotto di riferimento, comunque, c’è un ingrediente che non deve assolutamente mancare, soprattutto, appunto, superati i 50.

Si tratta della componente idratante: non solo nutre la pelle, evitando di seccarla, ma ha anche il merito della migliore resa del fondotinta. Il make up risulta più leggero e luminoso, evitando così il temuto effetto artificioso, ultra coprente e opaco.

Viso liscio e levigato dopo i 50, ma occhio a cosa usi per stendere il fondotinta

Detto questo, il risultato finale è molto diverso anche a seconda dello strumento ausiliario che utilizziamo per applicare il fondotinta. Quando si ha fretta, non è raro usare direttamente le mani, ma le alternative corrette per stenderlo sono essenzialmente due: pennelli e spugnette.

Ebbene, se ci interessa una maggiore coprenza per eliminare rughe e imperfezioni, il consiglio è quello di puntare sul pennello con setole piatte e compatte. In questo modo, si cancellano anche le discromie più evidenti e le occhiaie risultano camuffate al meglio, anche le più scure.

La spugnetta: i trucchi per usarla al meglio

Qualora invece preferissimo sfoggiare un trucco meno vistoso e più naturale, il suggerimento è quello di scegliere la spugnetta. Innanzitutto, ricordiamoci che dev’essere leggermente umida e che non deve essere intinta nel fondotinta. Quest’ultimo va steso sul dorso della mano e da lì viene raccolto a piccole dosi proprio con la spugnetta, che va picchiettata delicatamente sul viso. In questo modo, si ottiene un make effetto blur, ovvero appunto che nasconde le imperfezioni senza tuttavia appesantire l’incarnato.

La stessa tecnica è ottimale anche per la stesura del blush, che dona al viso un’aria subito più fresca anche quando la stanchezza si fa sentire. E possiamo usarla anche per sfumare l’eventuale stick da contouring, l’ideale per definire i lineamenti che con il tempo tendono a cedere. Infine, se oltre all’effetto liscio e levigato vogliamo donare luce al viso, la risposta è un tocco di illuminante nei punti strategici, anche senza spugnetta.