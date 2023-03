Viso paffuto e doppio mento? Ecco i migliori tagli che spopoleranno questa primavera estate consigliati anche dai parrucchieri

Dimagrire il viso ed eliminare il doppio mento è quasi impossibile senza ricorrere a rimedi invasivi. Tuttavia col taglio di capelli giusto queste imperfezioni si possono facilmente camuffare. Ed ecco i tagli più adatti anche per la prossima stagione.

Nonostante le temperature ancora basse in molte regioni del nostro Paese, comincia comunque a sentirsi nell’aria il profumo di primavera. Con l’avvicinarsi della bella stagione, si risveglia anche il desiderio di mettersi in forma e sentirsi più giovani e belli. Se si ha voglia di ringiovanirsi e di ravvivare la propria immagine, il modo migliore è cominciare dai capelli.

Talvolta una seduta dal parrucchiere è il modo giusto per coccolarsi e curare il proprio aspetto. Infatti, oltre ad un’alimentazione sana, è una buona abitudine eseguire dei trattamenti specifici per i nostri capelli e talvolta darci un taglio. In tal modo, eliminiamo le doppie punte e rendiamo la nostra chioma più curata. Tuttavia, l’idea di tagliare i capelli se da un lato può entusiasmare, dall’altro potrebbe spaventare, soprattutto quando non si è convinti del tipo di taglio. Per chi ha un viso paffuto e doppio mento, tagliare i capelli potrebbe sembrare non proprio una buona idea. Invece il taglio giusto può essere il modo meno invasivo per nascondere questo “difetto”.

Viso paffuto e doppio mento, ecco i tagli del momento

Avere un viso tondo e/o il doppio mento non è necessariamente sinonimo di chili in più. Anche chi è magro infatti può avere un viso paffuto. Per camuffare doppio mento e viso tondo, oltre al make up, quello che ci vuole è proprio il taglio giusto. Quando si ha il doppio mento un taglio corto movimentato è il più indicato a nasconderlo. Per un viso tondo, i tagli asimmetrici sono in grado di allungare e alleggerire il viso. Uno dei tagli che continuerà a spopolare per questa primavera è proprio il pixie, un taglio versatile che permette di creare acconciature per una serata elegante o con effetti scompigliati. Questo taglio è perfetto per chi ha il viso tondo, con volume alle radici e ciuffi sfilati, in modo da bilanciare la parte inferiore del viso.

Continua ancora ad essere il taglio più fashion anche per questa primavera ideale soprattutto per chi ha la forma tonda

Il taglio che continua ad essere un must anche per la primavera-estate 2023 è il bob che sta bene anche ad un viso paffuto. Un bob medio-lungo ondulato e scalato, oltre ad essere facile da gestire senza dover andare ogni settimana dal parrucchiere, è perfetto per chi ha un viso tondo. La scalatura aiuta ad accentuare meno le guance e a sfinare maggiormente il viso. La lunghezza ideale è quella appena sopra le spalle, senza toccarle, al massimo 10 cm sotto il mento. Sarà meglio evitare la frangia in quanto tende ad arrotondare maggiormente il viso, preferendo una riga laterale con ciuffo ondulato che crea movimento. Infine per dare un tocco di luce, eleganza e soprattutto per smorzare le rotondità, non dimentichiamo orecchini lunghi e pendenti.