Pulire le vongole in tempi record è semplice, mai più sabbia negli spaghetti con la tecnica infallibile dei pescatori

Pulire i frutti di mare può rivelarsi molto noioso e persino spingerti a non comprarli più. Tuttavia, è un peccato privarsi delle vongole. Per fortuna, esiste un trucco che ti permetterà di pulire in tempi record e senza fare fatica. Te lo illustriamo in poche e semplici parole.

Pulire le vongole in tempi record senza trovare più sabbia negli spaghetti è semplice se sai come fare. Grazie ad un’utile tecnica non sprecherai mai più tempo prezioso in cucina. Così, potrai dedicarti meglio alla preparazione dei piatti che preferisci.

Quindi, se vuoi preparare dei buonissimi spaghetti con le vongole, ti consigliamo prima di tutto di munirti di due magici ingredienti di cui ti parleremo a breve.

Ecco tutto l’occorrente per spurgarle

Se vuoi togliere alla perfezione la sabbia dalle vongole devi prima di tutto assicurarti di avere due ingredienti in dispensa. Sono il sale fino e la farina. Molti ti consiglieranno di usare il sale grosso, ma la verità è che ti farà perdere un mucchio di tempo. Infatti, a differenza di quello fino non si scioglie facilmente. Il sale grosso ti tornerà tuttavia utile per pulire le cozze in 1 minuto.

Una volta che ti sei accertato di avere questi due ingredienti puoi cominciare ad applicare la tecnica che ti abbiamo accennato. Ecco come.

Pulire le vongole in tempi record è semplicissimo, col trucco dei pescatori non avrai più problemi

Prima di tutto, ricorda di eliminare le vongole rotte o aperte. Infatti, potrebbero creare grossi problemi al tuo piatto. Una volta fatto ciò, puoi procedere a spurgare quelle che sono rimaste. In una ciotola in coccio o ceramica, metti sale fino e acqua (35 grammi per ogni litro). Preferibilmente usa acqua di bottiglia. Infatti, è importante che non contenga troppo cloro.

Ti consigliamo di inserire le vongole all’interno di uno scolapasta che, a sua volta, metterai nella ciotola. In questo modo ti assicurerai che la sabbia, una volta fuoriuscita, non le sporchi di nuovo. Infine, aggiungi un cucchiaio di farina e copri la ciotola.

Fatto ciò, il tuo compito è finito. Non ti resta che coprirle e lasciarle in ammollo per tre o quattro ore in un luogo fresco. Come hai visto, ci vuole davvero poco tempo, se si esclude l’attesa.

Segui anche questo secondo step e non vedrai mai più sabbia nei tuoi spaghetti

Quindi, non ti resta che scoprire la ciotola. Noterai che tutta la sabbia si è depositata sul fondo.

Rimuovi le vongole una per una e passale sotto l’acqua di rubinetto. Per scrupolo, dovresti spurgarle una seconda volta in acqua e sale, ma senza la farina. In questo modo ti accerterai che tutta la sabbia sia stata rimossa. Svuota la ciotola e ripeti il procedimento, ma stavolta senza aggiungere la farina. Lasciale nuovamente in ammollo per 2 ore.

Come conservare le vongole spurgate

Vuoi spurgare le vongole il giorno prima di cucinarle? Ovviamente dovrai conservarle in modo efficace. Dunque, avvolgile e stringile in un panno umido o in un sacchetto di plastica per alimenti. Assicurati di farlo bene, poiché è importante che le vongole non perdano acqua.

Infine, mettile in frigorifero nel ripiano in cui sei solito conservare la verdura. Lasciale al suo interno e ricorda di non aprirlo troppo spesso. Ti raccomandiamo di non aspettare molto tempo. Infatti, c’è la possibilità che le vongole muoiano se attendi troppo. Cerca di cucinarle il prima possibile e soprattutto non far passare più di 24 ore. Una volta tirate fuori dal frigorifero, assicurati che siano ancora vive e scarta nuovamente quelle morte.

