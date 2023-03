Sai che il 50% dello sporco che hai in casa è provocato da questo oggetto? Cosa aspetti ad intervenire?

Chi lavora non ha mai tempo per riuscire a fare tutto. In particolare, per mantenere pulita la propria casa, che richiede ore da dedicare agli spazi da pulire. Eppure, con dei semplici trucchi e accorgimenti, bastano 30 minuti al giorno per riuscire ad avere una casa in ordine. E questi trucchi riguardano anche un oggetto che, da solo, è un vero disastro per l’igiene. Ecco di cosa si tratta.

Il tempo, per tante persone, è un lusso che non possiamo permetterci. Siamo sempre di corsa, con un occhio all’orologio e l’altro alle tante cose da fare e ci arrabbiamo per l’incapacità di riuscire a fare tutto. A cominciare dalla casa che, se grava sulle nostre spalle, ogni volta ci fa perdere la pazienza per il disordine e lo sporco che si accumula.

Normale, appunto, quando la testa è impegnata su più fronti e non può concentrarsi solo su quello che vorremmo. Eppure, basta veramente poco per riuscire ad avere una casa il più possibile ordinata. Certo, richiede avere del metodo. Però, se ti dicessi che esiste la regola dei 30 minuti per avere una parvenza di casa pulita?

Ecco in cosa consiste la mitica regola dei 30 minuti che ci permette di avere una casa in ordine

In cosa consiste questa importante regola? Quella di dedicare, alla pulizia, 30 minuti al giorno, sempre. Bastano 15 minuti al mattino e 15 alla sera. Sembra banale, ma questa routine ci permette di avere una casa in ordine. Basta, per dire, rifare subito il letto e arieggiare la stanza da letto per non far sembrare la casa in disordine.

Alla sera, invece, dovremmo riporre nell’armadio o, al massimo, nel cesto della lavanderia, i panni smessi. Svegliarsi al mattino con gli abiti tolti e lasciati alla rinfusa dà il senso di disordine. Un’altra cosa che si rimanda è quella di svuotare subito la lavastoviglie. Invece, appena finito il lavaggio, mettere piatti, bicchieri e posate al loro posto ti dà una sensazione positiva di ordine che aiuta.

Ecco altri trucchi per avere la casa pulita per parecchi giorni e sono facili da seguire

Ogni giorno, nei trenta minuti, puoi decidere di fare una cosa particolare, come passare l’aspirapolvere, pulire i sanitari del bagno, lavare una finestra particolarmente sporca. E utilizzare i trucchi della nonna per evitare che la polvere appena fatta si riformi subito aiuta, e non poco.

Così come evitare gli errori più frequenti nelle pulizie di casa che in tanti, purtroppo, ancora fanno. Però, sai che il 50% dello sporco che hai in casa dipende da un determinato oggetto? Intervenire su questo aiuta e non poco a mantenere la casa in ordine. E si tratta delle scarpe. Camminare per casa con le scarpe che hai indossato fuori è devastante.

Sai che il 50% dello sporco che hai in casa viene causato dalle scarpe che indossi? Ecco cosa fare

Uno studio recente ha dimostrato come entrare con le scarpe, in casa, anche per pochi metri, ad esempio, per appendere il giubbotto, fa male. Non solo la polvere, ma, soprattutto, i batteri fecali (quelli della pupù dei cani è presente su quasi tutte le scarpe) e non solo.

Gli studiosi hanno individuato sui pavimenti di casa tossine cancerogene, patogeni che resistono agli antibiotici, metalli potenzialmente tossici. In sostanza, appena varcata la soglia di casa, toglietevi subito le scarpe e mettete le ciabatte. Non solo per lo sporco, ma per la vostra salute.