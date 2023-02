Uomini e Donne, nell’esterna tra Gemma e Silvio, lui le massaggia i piedi: gli opinionisti si ribellano

Gemma Galgani, veterana del programma di canale 5, Uomini e Donne, ha fatto ancora una volta parlare di sé. Uscita in esterna con Silvio, il suo nuovo corteggiatore, Gemma ha spiazzato tutti. Tra i due settantenni tanti baci ma anche un massaggio ai piedi. Nei prossimi paragrafi scopriremo i dettagli dell’esterna e le reazioni degli opinionisti in studio.

Nella puntata del 23 febbraio di Uomini e Donne, Gemma Galgani in centro studio ha raccontato la sua esterna con Silvio. Nella scorsa puntata infatti si è presentato un nuovo corteggiatore per la dama. Il 71enne di Novara, appassionato di palestra, ha subito puntualizzato: “Se non mi vorrà me ne andrò a casa, perché vorrei conoscere solo lei!”. Nell’esterna tra Gemma e Silvio, lui le massaggia i piedi. Gemma infatti apprezza di buon grado il corteggiamento dell’uomo.

Gemma in lacrime dopo il rifiuto di Claudio

Le passate puntate del programma condotto da Maria De Filippi, hanno visto una Gemma delusa e in lacrime. La conoscenza intrapresa con un altro partecipante al programma, Claudio, ha portato un’enorme sofferenza alla donna. L’uomo da subito si è dichiarato interessato a Tina. Interesse non corrisposto dall’opinionista. Dopo un primo approccio a Gemma, Claudio si è subito tirato indietro. “Mi sono sentita mortificata – ha dichiarato Gemma in studio, aggiungendo – gli ho regalato la serata del mio compleanno”. Infatti i due avrebbero festeggiato insieme il compleanno di Gemma. Nella puntata del 3 febbraio di Uomini e Donne abbiamo visto una Gemma in lacrime.

Claudio infatti ha rifiutato in modo esplicito di ballare con lei. Nonostante la forte reazione di Gemma, l’uomo senza riserve si è tirato indietro. Infatti a mettere fine definitivamente alla conoscenza è stato proprio Claudio. “Non ho intenzione di andare avanti con la frequentazione!” così il cavaliere ha espresso la sua volontà di chiudere.

L’esterna tra Silvio e Gemma

L’incontro avvenuto a Torino, all’interno di un winebar, ha visto i due molto vicini. Le immagini hanno mostrato un appassionato bacio sul collo dato a Gemma. Ma non solo, entrambi hanno dichiarato di essersi scambiati carezze e baci. Ma la notizia che ha creato scompiglio in studio ha riguardato un ipotetico massaggio. “Mi piacciono i piedi – ha dichiarato Silvio, che poi ha aggiunto – Poi lei è stata molto disinvolta”. Il corteggiatore avrebbe azzardato un massaggio ai piedi della donna, che da quanto raccontato, non si è tirata indietro. “Lui è stato molto carino – ha dichiarato la Galgani, che ha poi aggiunto – affettuoso e anche molto passionale”. I due raccontando dell’esterna, hanno aggiunto altri dettagli. Gemma, accettato il massaggio, non avrebbe però accolto la richiesta di togliere le calze.

La dama infatti pur apprezzando il corteggiamento dell’uomo, ha espresso l’esigenza di curare anche la parte romantica. Da qui le critiche degli opinionisti: “Ti sento frenata – ha dichiarato Gianni Sperti, concludendo – non ti vedo contenta”. Anche Tina Cipollari, non si è mostrata convinta sull’interesse di Gemma. “Dì la verità, a te quest’uomo non piace” ha sentenziato Tina, rivolgendosi alla dama.Tuttavia Silvio e Gemma hanno confermato la loro volontà di vedersi ancora.