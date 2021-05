Viso bellissimo e privo di rughe e di imperfezioni grazie a questo piccolo oggetto che in pochi conoscono e non usano

Prendersi cura di sé stessi è importante, non solo per la salute ma anche per l’autostima. Infatti, sentirsi belli e in forma rende più sicuri e, in generale, più felici.

Uno dei momenti durante la giornata in cui si dedica del tempo alla cura di sé stessi è durante la beauty routine. Un momento in cui staccare dalla frenesia della giornata, per curare la pelle nel migliore dei modi.

Per questo, si può avere un viso bellissimo e privo di rughe e imperfezioni grazie a questo piccolo oggetto che in pochi conoscono e non usano: la face brush.

La face brush, o spazzola per il viso, è appunto una spazzola che permette di pulire la pelle del viso in profondità e di esfoliare l’epidermide. Questo oggetto è perfetto per rendere il viso più luminoso, omogeneo e per prevenire le imperfezioni come i brufoli.

Logicamente, esistono diversi modelli di spazzole per il viso per i diversi tipi di pelle, ma tutte hanno l’effetto di renderla più bella e giovane.

Poi, le spazzole per il viso si distinguono per il materiale di cui sono fatte, naturale o sintetiche, e in manuali o elettriche.

Come usare la face brush

Si potrà avere un viso bellissimo e privo di rughe e imperfezioni grazie a questa spazzola che in pochi conoscono e non usano, ma che garantisce ottimi risultati. Però, occorre sapere come usarla per sfruttarla al meglio e non fare errori.

Prima di tutto, si dovrà detergere il viso per eliminare il make up o lo sporco presenti sulla pelle. Poi, si userà la spazzola, applicandoci una piccola quantità di detergente e usandola, poi, per massaggiare e detergere il viso per circa 1 minuto. In questo modo, la spazzola rimuoverà ogni residuo di sporco dalla pelle, così come le cellule morte della cute.

Questa pulizia profonda consente di liberare i pori da ogni traccia di sporco e così facendo previene la formazione di brufoli e punti neri.

Inoltre, la spazzola compie un’azione esfoliante molto delicata e perfetta per le pelli delicate, a differenza degli scrub che le possono danneggiare.

Ecco, quindi, perché tutti dovrebbero avere una spazzola per il viso in casa.