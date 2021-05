Fare la doccia è un momento di assoluto relax, un’attività necessaria che regala qualche minuto di benessere a cui nessuno vuole e deve rinunciare. Rientra in quei gesti rituali quotidiani di pulizia e igiene personale che si fanno quasi in automatico. Ma siamo sicuri di fare la doccia nella modalità giusta?

Vediamo le 10 peggiori abitudini che non bisogna assolutamente seguire quando facciamo la doccia per non avere conseguenze negative sul corpo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La lista delle cattive abitudini

Siamo convinti che non sia indispensabile lavare i piedi con la spugna. Si pensa che il semplice scorrere dell’acqua basti a pulirli. Invece è importante sfregare per bene i piedi, anche in mezzo le dita, per evitare batteri e funghi.

Mai tenere il viso sotto l’acqua a lungo. Lavarlo sotto il getto d’acqua non porta a buoni risultati, soprattutto se la temperatura dell’acqua è alta. La pelle tenderà a disidratarsi e seccare, sarà meglio dimenticare quest’abitudine.

Non lasciare il rasoio in doccia, sia per non attirare batteri, sia per evitare che possa arrugginire, diventando pericoloso per la salute.

Quando arriva il momento di asciugarsi, non forzare troppo sulla pelle l’asciugamano, potrebbe irritare l’epidermide.

È sbagliato non idratare il corpo quando si è ancora umidi, così facendo la crema non riuscirà ad entrare in profondità, per donare benefici alla pelle.

Non lavare la spugna e tenerla in doccia sono errori che molti commettono ingenuamente. Meglio disinfettarla e farla asciugare per bene.

Rimuovere la pelle morta con troppi scrub può causare stress e irritazioni, quindi non farli quotidianamente.

Docce prolungate e frequenti invece che igienizzare, elimineranno l’umidità necessaria della pelle.

Utilizzare acqua troppo calda provocherà conseguenze negative all’umore, getti freddi avranno invece effetti positivi a corpo e mente.

Depilarsi sotto il getto provocherà più tagli e irritazione, meglio farlo dopo essersi lavati.

Queste sono le 10 peggiori abitudini che non bisogna assolutamente seguire quando facciamo la doccia per non avere conseguenze negative sul corpo.