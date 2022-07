Se abbiamo un giardino con un bel prato verde di erba naturale, sappiamo quanta fatica ci voglia. Costanti tosature, irrigazione e tanta attenzione alle piante che decidiamo di mettere a dimora. E nonostante tutte queste cure è possibile che secchi facilmente, soprattutto quando non piove. In estate è normale che le piogge scarseggino, ma ultimamente la situazione sembra peggiorare. Con la scarsità di acqua non possiamo certo sprecarla per irrigare costantemente il giardino. Ecco che oggi vedremo proprio come mantenere il prato verde con un semplice consiglio. In questo modo eviteremo sprechi di acqua e di energia per mantenerlo costantemente rigoglioso.

Come tagliare il prato quando fa caldo per averlo verde anche se non piove

Sarà capitato a tutti di ritrovarsi con una parte di prato secco e una più verde e rigogliosa. Magari anche a distanza di pochissimi centimetri, a volte senza saperci dare una spiegazione. Il fatto è che la maggior parte delle persone opta sempre per il famoso prato all’inglese. Ideato nel Regno Unito intorno al Diciottesimo secolo, viene considerato raffinato ed elegante. Ma questa tipologia di taglio prevede erba alta un paio di centimetri. Con queste temperature troppo alte e poca pioggia si rischia di far seccare velocemente l’erba.

La potatura in generale, per piante o erba, è comunque un evento stressante per il vegetale. Se fatta nel modo giusto e nei giusti intervalli, non diventa problematica. La pianta riesce a superare il trauma e a ricrescere normalmente. Se l’acqua scarseggia e tagliamo il prato troppo corto, l’erba non riuscirà a fare la fotosintesi. Inoltre, se l’erba è troppo corta, il terreno sarà più esposto e si scalderà più velocemente, non trattenendo l’umidità.

Cosa fare per mantenerlo verde?

Non esageriamo con l’acqua, ma piuttosto non tagliamo il prato per un po’, facciamolo crescere. Se proprio vogliamo che sia in ordine, evitiamo il taglio all’inglese in questo periodo. Meglio lasciare l’erba più alta, intorno agli 8 centimetri. Tagliamolo solo dopo che sarà cresciuto abbastanza, potrebbero volerci un paio di settimane almeno. Se vediamo buche in cui l’erba non cresce, proviamo con un metodo alternativo usando della carta igienica. Velocizzerà la crescita dei semi nel terreno e riempiremo più velocemente eventuali buche aride. In un paio di settimane avremo rattoppato il prato e potremo goderci un giardino verde e rigoglioso.

Quindi, ecco come tagliare il prato quando fa caldo, soprattutto se l’acqua scarseggia. Questo non solo lo preserverà a lungo, per tutta l’estate, ma ci farà risparmiare anche acqua. Un bene più che prezioso in questi periodi di scarsità di pioggia. Evitando di esagerare con il tosaerba, il nostro prato non dovrà temere nulla.

Lettura consigliata

Come pulire correttamente il tosaerba per averlo sempre pronto all’uso ed efficiente