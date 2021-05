Alcuni luoghi dell’Italia sono davvero da sogno. Ci sono dei posti da visitare nel nostro Paese, infatti, che lasciano tutti a bocca aperta. Il Bel Paese è famoso in tutto il mondo per i suoi paesaggi mozzafiato e per le sue bellezze naturali. E noi, da bravi italiani, dovremmo conoscerle tutte. Ma non sempre le cose stanno così. Per questo vogliamo iniziare a dare dei consigli su dove andare per scoprire tutta la magnificenza dell’Italia. Per esempio, oggi presentiamo un borgo da sogno che renderà la nostra estate unica e che ci offrirà una vista spettacolare e cibo buonissimo.

Un piccolo angolo di paradiso in Basilicata

Arte e sacro si incontrano in un connubio di pura bellezza in questo borgo lucano. Irsina, infatti, è un vero e proprio concentrato di religione, di architettura e di estetica. In provincia di Matera, situato su un colle roccioso, questo borgo ha una storia davvero importante, testimoniata anche dalle sue imponenti fortificazioni medievali. Il luogo, prima denominato Montepeloso, è circondato da vie nascoste ricche di meraviglie, che farebbero spalancare gli occhi a tutti i visitatori, soprattutto per le innumerevoli chiesette che si stagliano lungo il cammino.

Il fascino di Irsina, un borgo davvero unico e raro

I palazzi nobiliari, ricchi di arte e storia, la Cattedrale di Santa Maria Assunta, il Palazzo vescovile con la cappella di San Basilio. Tutto a Irsina richiama la bellezza e l’atmosfera da favola. Ma non parliamo solo dei paesaggi. Concentriamoci, per un attimo, anche sulla cucina pazzesca di questo luogo. Il borgo offre per lo più ricette contadini, che provengono dal grano e dalla terra. Si potrà provare il pane raffermo condito con le rape, i cavatelli con i finocchietti selvatici, l’agnello adulto con le verdure e i peperoni crosti. E come non concludere poi con un dessert tipico come i ciamm’llen, una ciambella di farina e uova glassate davvero deliziosa. Insomma, stiamo davvero parlando di un borgo da sogno che renderà la nostra estate unica e che ci offrirà una vista spettacolare e cibo buonissimo!