Il fine settimana apre le porte alle nuove offerte di Ryanair su tantissimi voli in partenza dall’Italia. Si parte da 4,99 euro per raggiungere tappe anche fuori Italia, come Budapest, Agadir, Liverpool e Londra. La promozione è valida solo sulle soluzioni con data di viaggio a partire dal giorno 1 maggio e fino a fine giugno.

Non serve alcun codice sconto per prenotare a prezzo ridotto, né tantomeno di essere parte di una categoria specifica. Tutti possono approfittare delle offerte di Ryanair, a patto della disponibilità dei posti.

Voli low cost per tantissime destinazioni

La promozione “Offerte del fine settimana” resta attiva fino alla mezzanotte di questa domenica, 1 maggio, e su tantissimi voli fino al 30 giugno 2022. Vediamo di seguito alcune delle offerte più suggestive dai maggiori aeroporti d’Italia.

Visitiamo il Mondo con voli da 4,99 euro partendo da Milano Bergamo, per destinazioni come Agadir, Banja Luka, Budapest, Liverpool, Pescara, Suceava e Timisoara. Per poco più, 7,99 euro, sempre dallo stesso aeroporto, è possibile raggiungere Bordeaux, Bristol, Breslavia, Bruxelles, Cracovia, Corfù, Oslo, Praga e Edimburgo.

Da Roma Fiumicino al prezzo minimo sono disponibile tappe come Liverpool, Tangeri, Fez e alcune città italiane, come Bari e Catania. Seguono salendo di prezzo Barcellona, Fuerteventura, Cefalonia, Stoccolma, Vienna, Santander, Brindisi, Madrid e Eindhoven.

Partendo da Catania è possibile raggiungere tantissime città italiane per meno di 5 euro. Da 7,99 euro si possono raggiungere Londra, Marsiglia, Napoli, Vienna, Malta e Sofia.

Visitiamo il Mondo con voli a partire da 4,99 euro grazie alle speciali offerte di Ryanair valide fino a domenica

Non sono, poi, da meno le offerte da Napoli, Milano Malpensa, Bologna, Cagliari e tantissimi altri aeroporti. Come già anticipato, non è necessario inserire alcun codice promozionale. Tutti prezzi scontati sono già caricati sulla piattaforma di prenotazione di Ryanair.

Questa di Ryanair non è l’unica promozione sui voli che di recente abbiamo riportato sul giornale. Anche ITA Airways offre uno sconto fisso per tutti coloro che hanno meno di 35 anni. L’unico requisito è l’essere in possesso della Carta Giovani Nazionale, dalla quale potremo poi riscattare il codice promozionale relativo. La stessa compagnia offre un’altra promozione interessante a chi ha un’età fino a 25 anni, non presente sul sito internet, ma raggiungibile tramite Customer Center.

Lettura consigliata

Solo un codice promozionale per approfittare del 40% di sconto sui treni Italo e Trenitalia