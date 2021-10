Per quanto introvabili sul sito della nuova compagnia di bandiera, le tariffe Giovani, Famiglie e Militari sono disponibili, o meglio esistono. Ita Airways ha spiccato il volo il 15 ottobre, ma è evidente che la piattaforma web di info e prenotazione è ancora in fase di aggiornamento. Alcune pagine presenti sotto il dominio della nuova compagnia, ed accessibili agli utenti, sono l’esatta copia di quelle di Alitalia, con tanto di logo.

Una ricerca in rete non basta

La tariffe Giovani e Famiglie di Ita esistono, ma trovarle non è poi così semplice. Ricercando in rete “Ita Giovani” potremmo imbatterci in una pagina sotto dominio di Ita, ma scopriremo presto che fa ancora riferimento ad Alitalia. Logo, struttura, offerte e numeri di Call Center tutti appartenenti alla vecchia compagnia. Sarà come navigare sul sito di quest’ultima, ma comunque senza la possibilità di visualizzare e prenotare le offerte disponibili.

Si tratta chiaramente di un errore di indicizzazione che molto probabilmente verrà risolto nel giro dei prossimi giorni. Allora, come fare a trovare la vera pagina corrispondente alle tariffe Giovani, Famiglie e Militari sul sito di Ita Airways? Visitando la home page e andando per intuito fra le sezioni simili, noteremo presto che non c’è modo di visualizzarle. La pagina delle Offerte riporta, oltre le tariffe standard, il solo FlightPass, lo strumento per creare pacchetti di voucher prepagati. Nessun riferimento a tariffe diverse dalle classiche, nemmeno nel sistema di prenotazione dei voli.

Le tariffe Giovani e Famiglie di Ita esistono, ma trovarle non è poi così semplice

L’unico segnale di esistenza di queste tariffe sul sito web di Ita Airways ce lo dà la sezione FAQ. Infatti, scorrendo le varie tabelle delle domande frequenti, arriveremo a quella denominata Tariffe. Al suo interno, l’unico quesito proposto riguarda proprio le opzioni Giovani, Militari e Famiglie.

Come posso prenotarle?

L’unico modo per scoprire queste tariffe è chiamare il Customer Center Ita o, in alternativa, rivolgersi all’agenzia di viaggio di fiducia. È la stessa compagnia aerea a riportarlo come risposta al quesito. I contatti disponibili sono diversi e con modalità via email o telefono. Per raggiungerli dalla home page della compagnia area, apriamo il menù in alto a destra. Poi, clicchiamo su Supporto, Contatti e Assistenza e, infine Customer Center.

