Si potrebbe diminuire il rischio di avere problemi cardiaci, infarto e respiro affannoso praticando questi sport che non sono né il calcio né la camminata

Spesso ci si domanda se l’attività sportiva che si svolge regolarmente ha davvero qualche effetto sul proprio stato di salute. È ovvio che un organismo abituato a determinati sforzi, allenato e non sedentario mostra dei benefici sicuramente visibili. Ma qual è davvero il miglior sport per la salute? Molti ritengono che le discipline miste come il crossfit sarebbero le migliori, quelle che darebbero i risultati più efficaci. Secondo altri, ci sarebbero discipline ancora più complete come il nuoto o l’arrampicata. Ebbene, la risposta a questa domanda è contenuta in uno studio condotto dagli esperti della University Medical School di Sydney, in Australia.

L’autorevole lavoro è stato pubblicato sulla rivista di ricerca medica British Journal of Sport Medicine. Gli scienziati australiani hanno analizzato per nove anni le abitudini quotidiane e la salute di oltre 80.000 persone attorno ai cinquant’anni. In particolare, gli studiosi si sono concentrati sulle abitudini sportive dei pazienti e li hanno divisi in gruppi. In primis quelli che praticavano gli sport di racchetta come tennis, squash e padel. Il secondo gruppo era quello che si dedicava al nuoto e a sport derivati. Poi, altrettanti gruppi per aerobica, camminata veloce, calcio, rugby e corsa. Si è scoperto che chi gioca a tennis vive più a lungo. Praticare regolarmente il tennis avrebbe davvero l’effetto di allungare la vita. Lo stesso effetto positivo lo possederebbero, anche se in misura minore, il nuoto, la corsa e il ciclismo. Ecco nel dettaglio i risultati dello studio.

Il più benefico

Operando in questo modo gli scienziati hanno scoperto che lo sport più benefico per la salute sarebbe il tennis. In particolare, i tennisti vedono più che dimezzato il rischio di avere problemi cardiaci, infarto e altre problematiche similari. Per chi lo pratica, in generale, il rischio di essere colpito da un serio problema di salute sarebbe inferiore del 47% rispetto a chi è completamente sedentario. Chi si dedica al nuoto, chi corre e chi fa aerobica in palestra, danza compresa, vede ridursi il rischio del 27%. Per i ciclisti, il rischio di essere colpiti da seri problemi di salute è del 15% inferiore rispetto a chi è completamente sedentario. Secondo i dati raccolti dagli studiosi australiani, dedicare il proprio tempo libero a giocare a calcio oppure a rugby non apporterebbe alcun beneficio davvero significativo per la salute.

Si potrebbe diminuire il rischio di avere problemi cardiaci, infarto e respiro affannoso con una vita sana e la pratica di questo sport.

