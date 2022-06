Visi dai lineamenti definiti e ringiovaniti di 10 anni grazie a queste soluzioni naturali utili per infiammazioni e pelle secca

La cura della pelle assume un’importanza rilevante con l’arrivo della stagione calda, soprattutto se abbiamo superato una certa età. Le soluzioni a cui possiamo ricorrere sono diverse ma dovremmo sempre partire dall’alimentazione. In un articolo di qualche hanno fa pubblicato dalla Coldiretti veniva compilato un elenco di alimenti determinanti nel contrastare invecchiamento e secchezza. Nei primi 5 posti figuravano carciofi, succo d’uva nera, mirtilli, pere e melanzane. L’unità di misura tenuta in considerazione era quella ORAC, cioè il potenziale antiossidante di questi alimenti.

In genere, quando si parla di salute della pelle, si tende a indicare i pesci, oppure avocado e noci, come cibi curativi. Sarebbe la presenza di vitamina E, omega 3 e proteine di alta qualità a creare una barriera difensiva contro l’azione dei radicali liberi. Sono tutti cibi che potremmo integrare nella dieta quotidiana se non soffriamo di particolari intolleranze o allergie.

Gel e piante preziose

Se vogliamo visi dai lineamenti definiti e ringiovaniti di 10 anni, potrebbe essere utile ricorrere a diverse soluzioni che sono a portata di mano. Per esempio, l’impiego di aloe vera è sempre consigliata per via delle proprietà lenitive e antiinfiammatorie che le foglie di questa pianta garantirebbero.

Basta un cucchiaio di gel e poche gocce di limone per creare un prodotto naturale con cui massaggiare il viso. Facendolo riposare per qualche minuto, otterremmo un effetto antiage efficace. Facciamo attenzione, però, se dobbiamo trascorrere la giornata al mare, perché il limone potrebbe provocare delle macchie antiestetiche. Meglio attendere qualche ora e risciacquare bene il viso prima di esporci ai raggi solari.

Anche l’olio di rosa moquetta sarebbe un ottimo prodotto per curare le zampe di gallina o cicatrizzare le piccole ferite che la cute potrebbe subire con il passare del tempo. Se soffriamo di pelle secca, quest’olio naturale ci darebbe la giusta idratazione oltre a combattere macchie e segni antiestetici.

Tantissime persone preferiscono l’olio di borragine. Viene considerato un elisir ricco di proprietà, utile per tutti i problemi della pelle, anche per il grasso sebaceo che alcuni producono in quantità eccessive. Garantire una equilibrata circolazione della pelle eviterebbe questi problemi che, se presenti, renderebbero inutili make up, creme per la notte e altri prodotti di bellezza.

La creatività certe volte la troviamo nelle cose più semplici. Allora possiamo rivolgerci ai prodotti che troviamo in cucina. È un rimedio a cui molti non pensano, eppure alcune gocce basterebbero per mantenere in salute la pelle del nostro viso. Si tratta dell’olio d’oliva, che contrasterebbe l’invecchiamento ridando elasticità e lucentezza. La presenza di composti fenolici e clorofilla, e naturalmente dell’acido oleico, ci permetterebbe di stare in spiaggia e abbronzarci senza preoccuparci dei danni causanti dal sole. Senza dimenticarci che la protezione elevata di una buona crema solare rimane un obbligo a cui non dobbiamo mai venire meno.

