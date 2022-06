È basato su una storia vera questo incredibile film da vedere assolutamente su Netflix che ci terrà incollati al divano

A volte viene da dire che la vita vera supera perfino la finzione cinematografica per le sue assurdità. Quando questo accade, però, il cinema non perde l’occasione per prendere spunto e trasformare alcune assurde vicende in meravigliose pellicole. Ne è un caso il bellissimo “A Beatiful Mind”, basato sulla storia del matematico John Nash, ma anche il crudo “Schindler’s List”, “In to the wild”, “The imitation game”, “12 anni schiavo” e molti altri.

Anche il film che consigliamo oggi è basato su una storia vera, anche se, a fatica riusciremo a crederci.

Uno dei più grandi falsari di sempre

Per l’impeccabile regia del Maestro Steven Spielberg, il film in questione è “Prova a prendermi” o “Catch me if you can” in inglese.

All’inizio degli anni ’60 a New York, il giovane John Abagnale Jr. (Leonardo DiCaprio) sta subendo il difficile divorzio dei genitori. Posto davanti alla scelta di quale genitore scegliere per l’affidamento, John preferisce la fuga. Da qui comincia l’avventura di questo ragazzo di 17 anni che per guadagnarsi da vivere decide di inventare un sistema per falsificare assegni.

Sotto falsa identità, spacciandosi per un pilota di linea della Pan Am, darà il via ad un vorticoso giro di truffe che lo porterà a raggirare le banche di tutto il Mondo.

Questo accadrà fin quando il suo sistema di truffe non salterà all’attenzione dell’agente Carl Henratty (Tom Hanks), che deciderà di dargli la caccia. Tuttavia, nel corso della pellicola scopriremo che nonostante la giovane età, non sarà così semplice acciuffare il falsario.

Da qui il titolo del film “prova a prendermi”.

La cosa che lascia senza parole è che il film è particolarmente fedele alle vere vicende di Frank Abagnale Jr, personaggio tutt’ora in vita. Costui, infatti, non solo inventò un sistema geniale per falsificare assegni, ma riuscì a falsificare più volte la sua identità. Nel corso del film vedremo John saltare da un nome ad un altro e da una professione ad un’altra riuscendo ad ingannare chiunque fosse vicino a lui.

Insomma, se non abbiamo mai visto questa gradevolissima pellicola il consiglio è di vederla assolutamente.

Inoltre, per chi volesse approfondire, ultimamente Netflix è folto di film che vedono protagonista Leonardo DiCaprio. Tra questi il tarantiniano “Django”, “Inception”, “Revenant” e il tanto discusso “Don’t Look Up”

