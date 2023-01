Vino e arrosto di maiale, i migliori abbinamenti con etichette che costano meno di 15€: scegli la tua!

L’arrosto di maiale è un classico dei mesi freddi. Un piatto tosto e corroborante che restituisce energia, scalda e ritempra. Quale vino abbinare? Scegliere quello giusto dalla nostra cantinetta è un atto dovuto, per esaltare la bontà del piatto. Vediamo insieme i migliori vini per accompagnare questa pietanza, con un occhio al prezzo.

Sicuramente abbiamo una cantinetta personale con vini di carattere da tirare fuori al momento giusto. Una cena tra amici, un incontro romantico o semplicemente il pranzo di un giorno di festa. Comprare vini di qualità conviene sempre, soprattutto quando sono in offerta. Il tempo non fa che aumentarne il valore. Ma qual è il più adatto per il nostro arrosto?

Vini con un prezzo amico

Vino e arrosto di maiale, un connubio perfetto. L’arrosto di maiale è un piatto morbido e succulento che si cuoce a lungo e si serve con la sua salsina. Si può preparare in tante diverse varianti, alle mele, alla birra e persino al Marsala. Nella versione classica si sposa necessariamente con un vino rosso. In Italia esistono tanti rossi importanti e dal prezzo proibitivo, prodotti di alta qualità famosi nel Mondo. Ma ce ne sono moltissimi altri con un prezzo amico e un buon rapporto qualità prezzo, che possono essere un’autentica scoperta. Come l’Aglianico del Vulture DOC, un eccellente rosso del Sud Italia il cui prezzo si aggira sui 15€. È un vino corposo dal tipico colore rosso rubino con note fruttate, tannico, che chiamano il Barolo del Sud. 13€ è il prezzo di una bottiglia di Aglianico del Vulture Serra del Prete 2017 di Musto Carmelitano.

È un buon abbinamento per l’arrosto di maiale. Che va d’accordo anche con un altro eccellente rosso di corpo che si produce in Sardegna, il Cannonau di Sardegna DOC rosso. Anche in questo caso siamo di fronte a un vino dal tipico colore rubino, piacevole all’olfatto e dal sapore armonico. Prezzo sui 12€. 10,20€ costa il Cannonau di Sardegna Nalboni ’20 della cantina Li Duni, un vino scuro con note di prugna e rosmarino e un tannino importante.

Vino e arrosto di maiale, l’arista

L’arista di maiale al forno è un piatto ricco e profumato. Richiede una preparazione semplice ma fatta a regola d’arte. Si sposa bene con un Montepulciano d’Abruzzo DOC. È uno dei più importanti vitigni dell’Italia centrale, dal colore rosso intenso, tra il rubino e il violaceo, che dà il meglio di sé soprattutto se sottoposto a invecchiamento. All’olfatto presenta note fruttate e speziate e al palato risulta armonico e tannico. Lascia in bocca i sapori della montagna, l’aroma delle more e delle amarene. Il prezzo è molto interessante. Si acquistano buoni prodotti sui 10€. 11,50€ è il prezzo del Montepulciano d’Abruzzo Mo Riserva 2018 della Cantina Tollo, una bottiglia da stappare senza esitazione.

Con l’arista di maiale possiamo portare a tavola anche un Chianti classico DOCG. È un vino dal colore brillante rosso rubino, dal gusto asciutto e armonico. Apriamo la bottiglia qualche ora prima di portarla a tavola per permettere al vino di ossigenarsi e serviamolo a una temperatura oscillante tra i 16° e i 18° in un calice a tulipano. Il prezzo si aggira sui 10€. Può scendere a 8,90€ per un Chianti Classico 2020 della Cantina San Felice.