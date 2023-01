È sorprendente il trucco per far nascere una pianta di mela in 3 settimane con una semplice operazione

È sorprendente il trucco per far nascere una pianta di mela-proiezionidiborsa.it

La neve arrivata in questi giorni, insieme all’abbassamento delle temperature, non ci fa certo pensare alla primavera. Orti e giardini sono quasi tutti a riposo. Un panorama triste, se vogliamo, ma inevitabile in gran parte della penisola. Arrivano le giornate più fredde dell’inverno, eppure non è detto che non si possano già piantare i primi semi in vista della stagione primaverile. Perché non provare, allora, a fare un semplice esperimento, che, in pochi minuti, può permetterci di veder nascere una nuova vita. Andiamo a scoprire come.

Quante volte abbiamo sentito che “una mela al giorno, leva il medico di torno”. In realtà non basterebbe una, ma sarebbero almeno due quelle da mangiare quotidianamente. Tuttavia, per quello che osserveremo tra breve, sarà sufficiente molto meno. La mela, infatti, è uno dei frutti più semplici da utilizzare se si volessero fare degli esperimenti creativi. In fondo, per veder fruttificare un melo ci vogliono molti anni, ma per veder spuntare un seme, possono bastare davvero pochi giorni.

È sorprendente il trucco per far nascere una piantina di mela

Dopo aver mangiato la mela, quindi, possiamo decidere di non buttare gli avanzi nel bidone dell’umido, ma provare a conservare qualche semino. Ci serviranno un pezzo di carta assorbente, un barattolo con chiusura ermetica e uno spruzzino con dell’acqua per compiere una semplice operazione.

Ideale da fare a casa con figli o nipoti, per far scoprire loro il segreto della vita, facendoli meravigliare come solo i bambini sanno fare. Pochi minuti di tempo per sorprenderli dopo neppure una settimana.

Come far nascere una piantina di mela da un semplice seme

Asportiamo e conserviamo, quindi, i semi neri. Laviamoli bene, asciughiamoli, poi andiamo a metterli all’interno di un contenitore con chiusura ermetica che avremo preventivamente foderato con un foglio di carta assorbente. Sarà sufficiente posarla solamente sul fondo. Prima di depositare i semi, dovremo spruzzarla con un po’ di acqua, in modo da renderla umida.

Dopodiché, prenderemo un altro pezzo di carta assorbente, lo inumidiremo e andremo a coprirli. A quel punto, chiuderemo il barattolo e lo metteremo in frigorifero. È proprio questo il trucco. Lasciarlo germinare al fresco. Più precisamente, dovremo posizionarlo nel reparto delle uova.

Dopo neppure 10 giorni, potremo osservare come dai semi saranno fuoriuscite delle piccole radici. Sarà sufficiente piantarli in un vaso ricco di terriccio drenante, facendo un piccolo buco, per vedere spuntare le prime foglioline già dopo qualche giorno.

La cosa importante da fare è non toccare i semi e, soprattutto le radici, con le mani, ma avvalendosi dell’utilizzo di una pinzetta. Questo per evitare di “bruciarli” con il calore.

Il vaso, infine, dovrà essere posizionato in luogo luminoso, ma non direttamente esposto ai raggi solari. Il terreno dovrà essere sempre inumidito con lo spruzzino, affinché la piantina possa crescere. In meno di tre settimane, potremo vedere i risultati di tutte queste attenzioni.

Poi, ovviamente, ci vorrà del tempo per vederla irrobustirsi, per essere pronta all’innesto che la porterà a fruttificare. Mettere i semi in frigorifero in un contenitore ermetico con carta assorbente: è sorprendente il trucco per far nascere una nuova pianta di mele. Un meraviglioso modo per intrattenere i nostri bambini.