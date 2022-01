In questo periodo al reparto ortofrutta la grande protagonista è senza alcun dubbio l’arancia.

Gustata in ogni modo e protagonista di tante ricette anche molto particolari, è in grado di soddisfare il palato di grandi e piccini.

Per i più piccoli, infatti, non c’è niente di più salutare di una spremuta d’arancia fresca o di qualche morbido spicchio. Per quanto riguarda gli adulti, invece, la lista delle fantastiche opzioni si allunga di molto.

Si va dalla cioccolata aromatizzata, ottima con il rhum, fino ai liquori, passando anche per una semplice insalata.

Magari molti non l’avranno provata, ma l’arancia è un favoloso ingrediente per un’insalatona agrodolce.

Si accosta benissimo al finocchio, alla rucola, alle noci e chi più ne ha più ne metta.

Oggi però vogliamo buttare un occhio anche all’aspetto light ma sorprendente che una di queste ricette porta con sé.

Tutte le fantastiche proprietà dell’arancia

L’arancia, agrume amatissimo da tanti, non solo per il suo sapore dolce e per la sua consistenza succosa.

L’arancia è infatti ricchissima di benefici per tutto l’organismo e non solo per l’elevato contenuto di vitamina C.

Un contenuto che si attesta sui 50 mg per 100 grammi di frutto, che contengono inoltre ben 200 mg di potassio, 49 mg di calcio e 22 mg di fosforo.

Una composizione che va a rafforzare incredibilmente il sistema immunitario, mai tanto importante come in questo periodo.

Questo è valido non solo per i frequenti malanni di stagione ma anche per difenderci naturalmente da virus aggressivi come il Covid. L’arancia sembrerebbe inoltre avere anche proprietà antinfiammatorie essendo una fonte di antiossidanti e fibre. Queste ultime in particolare sono grandi alleate dell’intestino e nella lotta all’ipercolesterolemia.

Vietato buttare le bucce dell’arancia perché sono ottime per preparare questi leggeri e veloci snack dolci spezza fame

Se dobbiamo stare particolarmente attenti alla linea questa ricetta farà al caso nostro.

Vietato buttare le bucce dell’arancia perché sono ottime per preparare questi leggeri e veloci snack dolci spezza fame.

Gli ingredienti sono:

buccia di 1 arancia;

150 grammi di farina 0;

1 uovo;

25/30 ml di olio di semi;

succo d’arancia;

zucchero a velo.

Tagliamo a quadratini la buccia e poi impastiamo farina, uovo, olio di semi e 3 o 4 cucchiai di succo d’arancia.

Aggiungiamo la buccia tagliata e lavoriamo fino ad ottenere un impasto morbido.

Procediamo poi a stenderlo con il mattarello per arrivare ad uno spessore di 2-3 millimetri e ritagliamo quindi dei quadrati.

Mettiamo il tutto su una placca da forno ed inforniamo a circa 180° per circa 10 minuti.

A questo punto, una volta raffreddate, potremo gustarle se vogliamo anche con una spolverata di zucchero a velo. Uno snack leggero, veloce e appagante!

