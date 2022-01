Il materasso è uno di quegli elementi essenziali per la vita di tutti i giorni. Impossibile vivere senza, superati i 50 anni diventa un ottimo alleato contro i più comuni problemi di stanchezza dei muscoli e mal di schiena. Prima eravamo forti e riuscivamo a dormire anche sulle sedie di legno. Con il passare degli anni abbiamo iniziato a fare i conti con i primi acciacchi a schiena, collo e spalle. Il nostro riposo notturno è fondamentale per affrontare al meglio la giornata successiva. A questo proposito, nel caso fossimo persone con il respiro pesante attenzione all’apnea notturna, perché potrebbe essere il preludio di alcune patologie serie.

Cambiarlo è sempre un dramma

Il nostro materasso ha avuto una vita bella longeva. Lo abbiamo acquistato con i risparmi messi accuratamente da parte, ma di recente è diventato datato e bisogna comprarlo nuovo. Ma attenzione alla scelta che faremo, perché ci sono alcune controindicazioni da tenere a mente. Quello vecchio magari era a molle e qualcuna negli anni è saltata. Ogni notte abbiamo dovuto sopportare quella punta fastidiosa proprio sulla gamba o sul braccio. Oppure ne abbiamo preso uno troppo morbido che ormai ha perso ogni forma e consistenza.

Occhio ai materassi troppo duri perché potrebbero provocare questi problemi a collo spalle e schiena soprattutto passati i 50 anni

Per scegliere davvero il materasso ideale contro problemi a schiena, collo e spalle bisogna valutare alcune importanti caratteristiche. Sfatiamo il mito del materasso duro. È uno di quelli sconsigliati per il sonno ideale dopo i 50 anni. Esattamente come nel caso delle molle, alcuni materassi non consentono l’armonia delle nostre forme a seconda della posizione che assumiamo. Occhio ai materassi troppo duri perché potrebbero provocare questi problemi a collo spalle e schiena soprattutto passati i 50 anni. Costringono la schiena ad incurvarsi e il sonno viene meno con l’avanzare delle notti.

La rigidità non sostiene il nostro corpo, ma anzi lo limita. Nella maggior parte dei casi può provocare dei disturbi anche parecchio fastidiosi. Se dormiamo male anche affrontare la giornata non sarà impresa semplice. Se si riesce a passare una mano sotto la schiena allora vuol dire che non è il materasso adatto a noi. Ci serve qualcosa che riesca a modellarsi sulle forme delle nostre spalle, o dei nostri fianchi, o dell’addome. Anche in questo caso, però, non troppo morbido.

L’ideale per prevenire, e soprattutto per non far venire il mal di schiena, è un materasso semi rigido ed ergonomico. Infatti, è una delle soluzioni migliori per avere zone a portanza differenziata che si adattano alle nostre forme del corpo. Così come un materasso in memory, che si modella anche in base al nostro peso e al calore che emaniamo. Esistono delle scale idi rigidità su base 10 che potrebbero orientarci sulla scelta giusta. Se il materasso che vogliamo comprare si trova in un grado di rigidità compreso tra 5 e 7 allora può essere un’ottima scelta. Infine, avere una posizione comoda e non vincolare il nostro collo in una situazione troppo distesa potrebbe anche migliorare il nostro respiro e attenuare il russare.