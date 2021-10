La pumpkin pie è uno dei dolci americani per eccellenza. Di norma è uno dei piatti più gettonati per il Giorno del Ringraziamento ma spesso si prepara anche ad Halloween.

Viene dalla tradizione americana la morbida crostata alla zucca perfetta per la notte di Halloween. Per prepararla, dovremo servirci di una zucca dalla polpa molto compatta, in modo tale che non rilasci troppi liquidi durante la cottura.

Quella utilizzata in America è la Atlantic Giant, che ha anche un sapore dolce e e zuccherino. In alternativa, andrà bene qualunque zucca rispetti queste caratteristiche e sia adatta alla preparazione di dolci.

Ingredienti per una teglia da crostata 18-20 cm con 3,5 cm di altezza

Impasto

215 g di farina ’00;

75 g di burro freddo;

1 cucchiaino di zucchero;

50 ml di acqua fredda;

1 pizzico di sale.

Crema

900 g di zucca cruda senza buccia da ridurre in purea (260 g di purea, da cuocere e asciugare);

1 cucchiaio di zucchero di canna;

1 pizzico di sale;

50 g di panna liquida fresca;

1 cucchiaino di zenzero in polvere e cannella;

1 pizzico di noce moscata e di chiodi di garofano in polvere

90 g di latte;

1 tuorlo di uovo;

1 cucchiaio di miele.

Guarnire

Molti accompagnano la pumpkin pie con il gelato allo zenzero, che ritengono risaltarne il sapore. C’è chi utilizza, in alternativa, una crema aromatizzata alla vaniglia o anche della panna montata con una spolverata di cannella.

Primi passi della preparazione

Il primo passo è mescolare farina, burro freddo a tocchetti, zucchero e sale, per poi aggiungere l’acqua ghiacciata, compattare e formare una palla da far riposare in frigo per circa un’ora.

Intanto, realizzare la purea. Per farlo, prendere la zucca, cuocerla in forno o al vapore, lasciar raffreddare la polpa e poi metterla in un frullatore assieme agli altri ingredienti della crema, tranne il latte, che andrà aggiunto gradualmente. Frullare più volte, fin quando non si otterrà una purea liscia e priva di grumi.

Assemblare la crostata

Recuperare l’impasto e stenderlo in modo tale che abbia uno spessore di 4-5 mm, aiutandosi con farina e mattarello. Disporlo dunque all’interno dello stampo imburrato, infarinato e foderato. Bucherellare il fondo dell’impasto coi rebbi di una forchetta, dunque versare al suo interno la crema preparata in precedenza e realizzare con le dita l’orlo della crostata. Lasciarla riposare in frigorifero per una ventina di minuti.

Cuocere, guarnire e servire

Preriscaldare il forno a 180°. Cuocere la crostata nella parte media del forno per circa 35 minuti di tempo. A cottura ultimata, far raffreddare la crostata per circa dieci ore di tempo. Al momento di servire, guarnirla con dei ciuffi di panna montata o accompagnarla con una pallina di gelato.