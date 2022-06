Basta 1 giorno per visitare quest’economica città italiana circondata da dolci colline e decine di castelli e dove mangiare bene

Prima di partire per le vere e proprie vacanze, molte persone sfruttano i weekend dei mesi estivi per fare delle belle gite fuori porta. Da Nord a Sud, l’Italia offre tantissime possibilità. Disseminato di piccoli borghi, il Bel Paese offre anche attrazioni naturalistiche mozzafiato, come suggestive grotte e impetuose cascate. Molte persone amano poi andare alla scoperta di nuove città. Anche in questo caso, l’Italia non delude di certo e non lesina nelle proposte. Roma, Firenze e Venezia sono celebri nel Mondo e, proprio per questo, vengono prese d’assalto dai turisti (stranieri e non) in qualsiasi periodo dell’anno.

Oltre a queste mete molto note, ci sono però anche città magari un po’ meno rinomate ma che hanno molto da offrire. Nelle prossime righe ne andremo a scoprire una. Parleremo di una città che, oltre ad avere molti tesori da mostrare, si trova anche in una zona strategica. Tra l’altro, basta 1 giorno per visitare quest’economica città. Tuttavia, avendo un intero weekend a disposizione, se non addirittura più giorni, le attrazioni circostanti che si possono visitare sono davvero numerose.

Alla scoperta di Piacenza, antica città dei Farnese

Ci troviamo in Emilia Romagna, ad una manciata di chilometri dal confine con la Lombardia. Antica colonia romana vicina al Po, Piacenza diventò una città bella, ricca e potente a partire dal 1500, grazie alla dominazione dei Farnese. Cuore pulsante della città è Piazza Cavalli, su cui si affaccia il Palazzo Gotico. La facciata colpisce per il doppio colore: marmo rosa e pietra arenaria. Un po’ fuori dal centro c’è l’imponente Palazzo Farnese, che oggi ospita i Musei Civici di Piacenza:

Pinacoteca;

Museo della Carrozze;

Armeria;

Museo del Risorgimento;

Museo Archeologico.

Per quanto riguarda gli edifici religiosi, il Duomo di Piacenza ha una torre campanaria alta 72,5 metri con in cima la statua dell’angelo segnavento. Da notare, all’interno, il fonte battesimale, la cripta medievale e la cupola del Guercino. Sono da visitare anche la Chiesa di San Savino, con un bellissimo chiostro ed una meravigliosa cripta, e la Chiesa di San Sisto, di origini medievali.

Basta 1 giorno per visitare quest’economica città italiana circondata da dolci colline e decine di castelli e dove mangiare bene

Per visitare Piacenza un giorno è più che sufficiente. Come accennato, però, questa città si trova in una zona tattica. Attorno ad essa si sviluppano i colli piacentini, nonché tutti i castelli che rientrano nel circuito dei Castelli del Ducato di Parma e Piacenza. Le attrazioni da visitare possono dunque essere numerosissime.

Le specialità gastronomiche di Piacenza e dintorni

Se dopo tanto girovagare venisse fame, siamo nel posto giusto. Anzitutto, Piacenza detiene un primato: è l’unica Provincia europea ad avere 3 salumi DOP: salame, pancetta e coppa. Nei classici taglieri vengono sempre serviti con due formaggi, anch’essi DOP: Provolone Valpadana e Grana Padano. Al posto del pane, di norma viene servito lo gnocco fritto.

Tra i primi piatti, si può scegliere tra Pisaréi e Fasö, gnocchetti di farina e fagioli conditi con passata di pomodoro e pancetta, oppure i tortelli con la coda.

