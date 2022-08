Agosto è il mese delle partenze. La stragrande maggioranza degli italiani partirà per le vacanze nelle prossime settimane, ma molti devono ancora decidere la meta giusta. L’Italia è uno dei Paesi più belli al Mondo e chi non ha ancora scelto la destinazione dell’estate potrebbe non volersi allontanare troppo. Restare nel nostro Paese rappresenta la scelta ideale per chi odia programmare e si affida alle offerte dell’ultimo minuto. Oggi vogliamo suggerire una meta perfetta per chi sogna una vacanza al mare per rilassarsi su spiagge stupende.

Il gioiello della Maremma

Talamone sorge su un promontorio in provincia di Grosseto. Dalla sua posizione, Talamone domina la costa e si affaccia sul Golfo dell’Argentario. Questo piccolo borgo marinaro fa parte del comune di Orbetello, nel cuore della Maremma. Talamone ha origini molto antiche e già nel 225 a.C. questo luogo fu protagonista di una battaglia tra Celti e Romani. Oggi Talamone è un borgo marinaro fortificato davvero stupendo e amato dai turisti anche per le sue spiagge incantevoli.

Viaggio last minute indimenticabile in questo borgo sul mare in Toscana

Arrivati a Talamone vedremo subito la Rocca che è il vero e proprio simbolo del borgo. Costruita nella metà del XIII secolo a scopo difensivo, la Rocca si presenta a pianta rettangolare e possiede 4 torri. La sua posizione a picco sul mare ci regala una vista magnifica sull’Argentario e sulle isole dell’Arcipelago Toscano.

Un altro punto di interesse che testimonia l’antica storia di questo luogo è il tempio etrusco che sorge sul colle di Talamonaccio. Edificato nel IV secolo a.C., oggi ci sono solo i resti di questo tempio. Possiamo ancora vedere le rovine della cisterna, dell’area sacra e di alcune colonne. Ciò che rende famoso questo tempio è il suo frontone di terracotta che rappresenta il mito di Sette contro Tebe.

L’acquario e le spiagge

Vicino alla Rocca si trova l’Acquario di Talamone nato per descrivere l’ecosistema e la fauna della Laguna di Orbetello. Questa struttura, anche se di piccole dimensioni, possiede diverse vasche, un’esposizione di conchiglie raccolte sulle spiagge di Talamone e una mostra fotografica con percorsi interattivi.

Concediamoci un viaggio last minute indimenticabile in questo borgo sul mare. Talamone è un borgo toscano che possiede un mare molto pulito e splendide spiagge sabbiose. Le spiagge di Talamone sono un vero e proprio paradiso per chi ama praticare sport acquatici come vela e snorkeling. Tra le più belle c’è la Spiaggia della Fertilia, una stupenda baia incastonata tra le rocce. Qui soffia spesso il vento, ma il mare resta calmo poiché protetto dalle rocce. L’accesso alla spiaggia è molto comodo e c’è un ampio parcheggio.

La Spiaggia Baia delle Donne è una bellissima caletta di sabbia e ghiaia chiarissima dai fondali spettacolari. Qui l’acqua del mare è molto limpida e ci regala colori stupendi. Possiamo accedere comodamente a questa spiaggia dal centro di Talamone percorrendo una scalinata.

