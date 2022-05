Complici le giornate più calde e l’avvicinarsi delle ferie, molti di noi sono già con la testa altrove. Se la primavera è il periodo delle gite fuori porta, con l’estate pianifichiamo dei veri e propri viaggi. Il periodo delle restrizioni ha messo a dura prova il turismo e la pazienza dei viaggiatori. Fortunatamente, stiamo tornando alla normalità e possiamo riprendere a viaggiare più liberamente. Chi sceglie l’Italia come meta per le vacanze sa di non sbagliare. Arte, cultura e paesaggi incredibili rendono il nostro Paese tra i più belli al Mondo. Per questo motivo, oggi vogliamo parlare delle meraviglie di una tra le più belle isole italiane.

L’isola verde

È la più conosciuta tra le Isole Flegree. Ischia si trova nel Golfo di Napoli ed ogni anno attira turisti da tutto il Mondo per via della sua infinita bellezza. Una volta giunti sull’isola, rimarremo estasiati dai colori intensi che caratterizzano questo luogo. Il verde della vegetazione si fonde con i mille colori delle abitazioni e a fare da cornice c’è il blu intenso del mare. Qui potremo vedere spiagge di sabbia bianca e fine, fondali bassi ed acque limpidissime. Tra le più belle, non possiamo dimenticare la baia di San Montano, la spiaggia dei Maronti e della Chiaia.

È un piccolo paradiso terrestre quest’isola italiana ideale per chi sogna una vacanza indimenticabile tra spiagge stupende e buon cibo

Oltre alle meravigliose spiagge, ad Ischia troveremo altri angoli di infinita bellezza. Realizzati nel 1956, i Giardini La Mortella si trovano a Forio ed è possibile visitarli tra i mesi di aprile ed ottobre. Sono divisi in due parti: la Valle, ovvero quella inferiore, e la Collina, il giardino superiore. Al costo di 12 euro potremo vedere una vera oasi ricca di piante rare e rigogliose come loto, bambù e aceri giapponesi. Da non perdere ci sono la cascata del coccodrillo e il Ninfeo.

Un altro luogo davvero suggestivo ad Ischia è la baia di Sorgeto, un’area termale a cielo aperto. Ischia è un’isola vulcanica e ci regala questa sorgente termale a forma di mezzaluna che sgorga nel mare. Fare il bagno qui è un’esperienza unica perché acqua calda, fredda, dolce e salata si incontrano. L’ingresso alla baia di Sorgeto è libero e gratuito.

Il Castello Aragonese

Sorge su un isolotto questo castello che è il vero e proprio simbolo di Ischia. Le sue origini sono antichissime: la prima costruzione infatti risale al 474 a.C., ma nel corso dei secoli la sua struttura è stata rimaneggiata più volte. Ad oggi, il castello è a forma quadrangolare e domina il paesaggio con grande eleganza. Visitare questo edificio è possibile, ma si tratta di una proprietà privata. Aperta tutto l’anno, possiamo accedervi al costo di 10 euro per godere di un panorama mozzafiato e davvero indimenticabile.

Mangiare bene

È un piccolo paradiso terrestre quest’isola italiana e qui potremo gustare cibi magnifici. Da provare abbiamo gli spaghetti con le vongole, ma anche la pasta con fagioli e cozze e la frittura di paranza. Oltre al magnifico pesce fresco che offre l’isola, assolutamente da non perdere sono il coniglio all’ischitana, la zingara e il migliaccio.

