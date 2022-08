L’organizzazione delle vacanze dovrebbe partire da una scelta oculata, se vogliamo trascorrerle al meglio. Il posto deve ovviamente piacerci, ma durante l’estate è bene che ci si ritrovi anche al fresco. In Italia, per fortuna, si possono organizzare gite fuoriporta in valli e montagne al riparo dall’afa.

Nonostante ciò, spesso si propende per il mare, vera calamita per turisti da ogni dove. Ma non scordiamoci che esiste anche un’altra destinazione che sa soddisfare i desideri dei viaggiatori: il lago. Proprio questo è una meta gettonata non solo dai nostri connazionali, ma anche da stranieri e membri del jet set.

Durante il caldo clima estivo ci si raduna attorno alle sue rive, riscoprendo panorami incredibili immersi nella natura. Volendo, poi, si può spesso fare il bagno tra le acque dolci e cristalline che ci regala.

Oggi vedremo in particolare dove andare sul Lago di Garda per un giorno. Scopriremo quali sono le destinazioni da non lasciarsi sfuggire per una toccata e fuga soddisfacente.

Il più grande

La particolarità che contraddistingue il Garda, o Benaco, dagli altri laghi italiani è innanzitutto la grandezza. Si tratta dello specchio d’acqua più esteso nel nostro Paese, senza alcun dubbio. Inoltre fa da cerniera naturale tra ben tre regioni: Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige.

Tra colline verdi, tipiche isolette e una fauna lacustre prosperosa ci stupirà e renderà più dolce il soggiorno. Soprattutto se metteremo piede in una delle sue perle più lucenti.

Dove andare sul Lago di Garda per un giorno in queste località mozzafiato

Sono tante le realtà da visitare almeno una volta che si affacciano sulle acque di questo lago. Ma il Garda stupisce a partire da uno dei suoi borghi più caratteristici: Desenzano. Si tratta del centro più popoloso dell’intera area lacustre e attira ogni anno frotte di visitatori. La curiosità cresce spontanea, data la bellezza del centro storico, del Duomo e del piccolo porticciolo.

A poca distanza troviamo Peschiera del Garda, situata sulla sponda più meridionale. I monumenti e le piazze la rendono meta di moltissimi turisti, che si aggirano tra moli, canali e ponti vari. Per rilassarsi ci si potrebbe poi distendere lungo una delle sue splendide spiagge balneabili.

Bella e di fama storica è poi Salò. Questo centro sulla riva Sud Ovest ha vissuto un passato degno di nota. I due palazzi principali lo riportano a galla e ne sono ferrea testimonianza. A fare da contorno al luogo ci pensa la tipica vegetazione di ulivi e cipressi. Più in là, il suggestivo lungolago da percorrere in tutta la sua lunghezza.

Chi è alla ricerca di isole anche al lago potrà trovarne una nei pressi del Golfo di Salò. È Isola del Garda, raggiungibile solo tramite visita organizzata. Una volta qui si potranno ammirare due magnifici giardini, edifici storici e scorci da togliere il fiato.

Lettura consigliata

Vacanze e relax anche ad agosto in un borgo di mare tra Puglia e Abruzzo