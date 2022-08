Molte persone aspettano gli ultimi giorni utili per prenotare le vacanze d’agosto. Questo modo di agire ci può portare a spendere molto, perché uno dei modi migliori per risparmiare è prenotare d’anticipo. Tuttavia, fortunatamente ci sono moltissime mete vicine a noi che ci permettono di viaggiare senza spendere troppo. Oggi vogliamo parlare di una città bellissima che si trova a poche ore da noi ed è perfetta per coloro che amano il mare. Scegliere questo luogo per le vacanze ci regalerà panorami da sogno e spiagge davvero stupende viaggiando con un budget molto basso.

Magnifici scorci sull’Oceano

Nella parte sud-ovest dell’isola di Gran Canaria sorge Mogan, una splendida città di mare. Si tratta di un’incantevole città di pescatori divisa in 6 centri principali. Non appena giunti qui rimarremo affascinati dalla bellezza di questo luogo. Il paese è un rincorrersi di vie che sembrano uscite da un dipinto. Molte case sono variopinte e decorate con stupendi fiori colorati. Scegliere questa meta per le vacanze potrà rigenerarci e ricaricarci di energie. La natura circostante è rigogliosa e in ogni angolo di Mogan potremo trovare scorci meravigliosi da immortalare. Uno dei luoghi più suggestivi è Puerto de Mogan, soprannominata la “Piccola Venezia” per i suoi romantici ponti.

Vacanza economica e romantica ad agosto in questa meta vicina all’Italia

Chi sceglie Mogan come destinazione per le vacanze estive lo fa per le sue spiagge stupende ed incontaminate. Tra le più belle non possiamo non citare Playa de la Verga. Questa spiaggia ricorda i Caraibi ed è perfetta per chi vuole ammirare il mare turchese e praticare sport acquatici. Qui potremo usufruire di docce, ombrelloni e lettini, ma anche di un comodo parcheggio.

La spiaggia Puerto Rico è generalmente bagnata da acque tranquille e pulitissime. La sua sabbia fine e dorata attira moltissimi amanti del mare. Qui troveremo locali e ristoranti e un parcheggio a circa 100 metri. L’accesso è libero e la presenza di bagnini la rende amata dalle famiglie.

Infine, se cerchiamo una spiaggia dall’aspetto più selvaggio, poco affollata e con sabbia dorata e soffice scegliamo Playa Taurito. Questa spiaggia è protetta dai venti dalle scogliere che la rendono una piccola baia appartata. È possibile noleggiare sdraio e lettino ed approfittare di bar e ristoranti sulla spiaggia.

Perché scegliere Mogan

Potremo fare una vacanza economica e romantica ad agosto in questa stupenda meta spagnola. Prenotando adesso potremo trovare appartamenti e altre strutture vicine al mare a partire da circa 50 euro. Inoltre, approfittando delle offerte last minute è possibile raggiungere l’isola spendendo meno di 300 euro a persona.

