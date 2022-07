Il periodo delle vacanze estive è finalmente arrivato per moltissime persone. Anche chi andrà in ferie ad agosto, infatti, comincerà a vedere la luce in fondo al tunnel. Scegliere un luogo dove riposarsi e rigenerarsi dalle fatiche invernali è importante per riuscire a tornare al lavoro con la giusta grinta. In questa estate 2022 sarà possibile andare in diversi posti, sia in Italia che all’estero. Infatti, le chiusure dovute alla pandemia hanno lasciato il posto a nuove aperture e ad una rinnovata voglia di viaggiare.

Gli indecisi cronici potranno optare per mete italiane, dalle piccole città piemontesi alle mete di mare, dalla Liguria alla Sicilia passando per la Calabria. Ci si potrà rilassare su spiagge dorate o addentrarsi alla scoperta di città ricche di storia. Oggi si andrà alla scoperta di un posto tutto italiano dove sarà possibile intrecciare visita e mare. Salerno e i suoi dintorni, infatti, sono davvero la meta perfetta per tutti coloro che cercano il mare ma anche una bella città da visitare.

La città affacciata sul mare e ricca di storia da visitare per trascorrere le vacanze estive in Italia

La città di Salerno, non distante da Napoli, ha una storia molto interessante. Ricoprì, infatti, un ruolo di primo piano durante il Medioevo come città principale del Principato di Salerno. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, poi, Salerno divenne sede del Governo italiano e della famiglia reale. Il centro storico di Salerno è un vero e proprio museo a cielo aperto. Ci si potrà perdere per le stradine strette della città vecchia fino ad arrivare a visitare diversi monumenti. Iniziamo con il Duomo risalente all’XI secolo, costruito in stile romanico con campanile arabo-normanno. Nella cripta del Duomo sono custodite le spoglie di San Matteo. Ci sono, poi, altre chiese molto interessanti da visitare come Sant’Andrea de Lavina con decorazioni di origine longobarda ma anche la Chiesa di San Pietro a Corte.

Oltre alle chiese, però, il vero simbolo di Salerno si potrebbe dire il Castello Arechi di epoca bizantina. Una fortezza che fu utilizzata per difendere la città dagli attacchi nemici ma che oggi ospita un museo. Tra le torri più famose della città di Salerno merita di essere citata la Torre Angellara risalente al Cinquecento. Ancora, molto ben conservato è l’acquedotto medievale. Da non perdere nel visitare Salerno è il Giardino della Minerva, ritenuto il primo tra gli orti botanici europei. Si tratta solamente di una parte delle attrazioni offerte da Salerno, non basterebbero delle settimane per visitare accuratamente la città. Quindi, la città affacciata sul mare e da visitare per trascorrere momenti indimenticabili in Italia è proprio questa.

Mare

Tra le spiagge più belle di Salerno, poi, troviamo quella di Via Allende ma anche quella di Santa Teresa. La prima si trova leggermente più lontano dal centro cittadino ed è adatta a chi cerca tranquillità tra mare, scogli e sabbia. La spiaggia di Santa Teresa, invece, si trova alla fine del lungomare, molto ampia e comoda al centro è dotata di tutti i servizi necessari.

