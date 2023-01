Viaggiare alla scoperta delle mete italiane più amate dai divi di Hollywood, ecco posti magici

Se il sogno degli italiani almeno una volta nella vita sarebbe quello di visitare Sydney, o andare ad abitare in Colombia, le stelle di Hollywood al contrario desidererebbero venire sempre da noi.

E se sei curioso e interessato proprio alle mete più amate dai tuoi beniamini del cinema, seguici in questo tour decisamente interessante. Potrai scoprire anche qualche località che non hai ancora visitato ma che vale la pena assolutamente di una tappa!

Una meta amatissima in tutte le stagioni dell’anno dai super vip

Paparazzi spesso scatenati nella bellissima Portofino, intenti a cercare lo scatto tra i motoscafi e i panfili dei ricconi. Attenzione però che questa meta bellissima tutto l’anno, è anche una delle preferite di uno dei registi più amati in assoluto: Steven Spielberg. Altra stella indiscussa del firmamento americano, quel Sylvester Stallone, che ha più volte dichiarato di amare e ritirarsi a Portofino, per ritrovare le sue origini italiane, rilassarsi e gustare la nostra cucina. E, se ti viene l’impulso di viaggiare, occhio che sul web trovi delle super offerte per una meta imperdibile!

Viaggiare alla scoperta delle mete italiane più amate dai divi miliardari americani

Tra la Costiera Amalfitana e lo splendido Cilento, ecco che potresti anche vedere 2 stelle del firmamento americano, stra-innamorate di questa zona. Parliamo di un’icona del cinema mondiale, come Robert De Niro, e di uno degli attori in assoluto più bravi e polivalenti, come Tom Hanks. Attenzione però che in qualsiasi momento dell’anno, potresti imbatterti anche nelle star della musica mondiale, come Beyoncé, Jennifer Lopez e Paul McCartney. Senza contare le “solite” Toscana e Umbria, sempre amatissime soprattutto da attori e cantanti inglesi, ormai legatissimi anche ai prodotti enogastronomici di queste 2 stupende regioni nostrane.

Il mare della Sardegna attira ancora moltissimi VIP internazionali

Viaggia con noi alla scoperta delle mete italiane più amate dai divi di Hollywood, ecco posti magici, tra cui l’eterna e immancabile Sardegna. La scorsa estate in questa meravigliosa regione italiana sono stati avvistati tantissimi vip. Tra questi uno dei protagonisti della saga dei pirati dei Caraibi, Orlando Bloom. Ma attenzione che nella perla della Mediterraneo sarebbe anche passata Gwyneth Paltrow e sarebbe stata pure avvistata una delle coppie più discusse e paparazzate del momento: Ben Affleck e Jennifer Lopez.

Non dimentichiamo infine nemmeno la passione particolare per la sempre affascinante Venezia, che oltre alla famosa mostra del cinema, attira sempre a sé stelle del cinema e della musica. Ma se vuoi pensare a te stesso e al tuo relax, ci sono un paio di stazioni termali che stanno letteralmente spopolando in queste settimane!