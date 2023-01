Troppe calorie per le feste? Ecco come fare per bruciare grasso divertendosi da pazzi in casa

Ecco come fare per bruciare grasso divertendosi da pazzi in casa-proiezionidiborsa.it

Le feste sono oramai passate e a qualcuno hanno lasciato uno spiacevole ricordo, del grasso in eccesso. Per fortuna possiamo bruciare le calorie accumulate a tavola in un modo molto divertente a cui molti non avrebbero mai pensato. Scopriamo come si può bruciare il grasso in eccesso giocando comodamente da casa.

Per molti le feste potrebbero avere lasciato un brutto regalo, legato alla tavola. Le scorpacciate di questi giorni ci hanno fatto godere, ma probabilmente hanno fatto anche lievitare il grasso nel corpo. Per bruciare le calorie accumulate occorre seguire una strategia molto semplice. Nelle prossime settimane meglio usare moderazione nell’alimentazione e mangiare in modo equilibrato. Inoltre occorre aumentare l’attività fisica. Non è detto che questa debba essere necessariamente noiosa. C’è un altro modo molto divertente di bruciare il grasso in eccesso e recuperare la forma precedente alle feste.

Troppe calorie per le feste? Ecco come perdere peso e bruciare calorie giocando

Per smaltire le calorie accumulate durante le feste occorrerà incrementare l’attività fisica, almeno per un po’ di tempo. La soluzione più semplice e a portata di tutti è quella di camminare. La dottoressa Amanda Daley, esperta in medicina comportamentale, ha calcolato quante ore di passeggiata servono per smaltire un solo cenone.

Ma camminare all’aperto d’inverno potrebbe non essere piacevole. C’è una soluzione alternativa che ci permette di consumare calorie giocando comodamente in casa. Come? Con la Wii, la console di videogiochi di Nintendo. Magari quest’anno qualche genitore l’ha anche regalata al figlio. Questo gioco molti lo associano al divertimento dei ragazzi, ma ha dei giochi utili e divertenti anche per adulti, come quelli legati al fitness.

Come bruciare calorie divertendosi stando a casa

Le Wii sono diffusissime nel nostro Paese. Probabilmente non c’è famiglia con figli che non possegga almeno una di queste console. Wii Fit è un programma dedicato all’attività fisica, ideale per bruciare grassi e ridurre qualche chilo accumulato nelle ultime settimane.

Grazie a questa soluzione è possibile perdere peso divertendosi restando comodamente in casa. Ma per ottenere dei risultati concreti occorre seguire alcune regole. La prima è ovviamente quella del tempo. Occorre dedicare al gioco almeno mezz’ora, meglio un’ora. Poiché è divertente non sarà difficile. Occorre essere costanti, ovvero dedicare al gioco almeno 3 giorni alla settimana. Più aumentiamo la frequenza del gioco e più velocemente arriveremo all’obiettivo di ridurre peso.

Quante calorie si possono consumare

Il programma prevede molti esercizi, meglio partire da quelli aerobici, i più semplici, per poi passare a quelli più impegnativi, ma anche più divertenti. Mediamente per un’ora di gioco si possono perdere circa 200 calorie. Molto dipende dal peso del giocatore e da quanto il gioco sia impegnativo. Alcuni giochi possono fare perdere anche 300 calorie in una sola ora.

Chi ha una Wii e non ha il programma dedicato al fitness può acquistarlo anche online sui maggiori store. Chi non ha una Wii come può bruciare le troppe calorie per le feste? Può dedicarsi a fare esercizi a corpo libero o con l’uso di oggetti comuni disponibili in ogni casa. Anche pochi, ma esercizi mirati, se fatti bene, possono portare in breve tempo a risultati eccezionali.