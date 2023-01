Capodanno alle terme o nelle città d’arte? Magari sei stato proprio in una di queste mete, o lo sei ancora.

Oppure se sei indeciso e hai voglia di un viaggio diverso, alternativo, ma non troppo costoso, ecco l’idea che ti proponiamo oggi. Seguici in questo articolo e poi tieniti pronto a cercare uno degli ultimi voli rimasti.

Voli per Alicante da Nord a Sud

Volo diretto da Milano a 30 euro, oppure al doppio del prezzo con 1 scalo da Bologna, Napoli e Palermo per la bellissima Alicante. Proprio in queste ore la temperatura si aggira attorno ai 20 gradi nella capitale dell’omonima provincia della Spagna meridionale. Molto conosciuta dai nostri giovani, perché piena di vita e di locali, Alicante è una città magica. Anzi, per fare una parodia dei nostri comici romani più simpatici, come Enzo Salvi, “maggica”.

Se non hai ancora avuto il piacere di conoscerla, non perdere l’occasione, perché te ne innamorerai. Alicante è anche famosissima a livello internazionale per le sue spiagge dorate, il suo clima mite e i suoi sport acquatici. Da queste parti tira infatti spesso una bella arietta che costringe gli appassionati a veleggiare o andare in windsurf. Senza contare, che se invece vuoi fare la classica vacanza di relax sole e mare, niente di meglio di accomodarti nei tanti bar della spiaggia, godendoti uno splendido cocktail. Magari, chiedendone uno di quelli che ti abbiamo consigliato in precedenza.

Una visita mozzafiato per una gita di più giorni

Alicante merita di essere vista con calma, apprezzata e amata, non da mordi e fuggi. Almeno 3 giorni pieni per godersi il clima sempre mite e la movida locale. Siediti a tavola per gustare il piatto tipico cittadino: “l’arroz di Alicante”. Riso nero con pesce e verdure, ma ottimo anche nella versione per chi ama la carne. Se ti piacciono le patate sei nel posto giusto, perché potrai assaggiarle in vari modi e varie salse.

Se sei alla ricerca di un volo low cost per una città incantata e indimenticabile, prendilo al volo! E, perditi nelle meravigliose e suggestive viuzze della città antica, tra chiese e fortezze a picco sul mare. E, per non farti mancare nulla, fai un salto nella vicina Benidorm, vera e propria meta turistica da non perdere!